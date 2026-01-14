Sorprenden a una conductora ebria con el carné retirado tras chocarse contra un coche aparcado en Palma

Una conductora ebria de 42 años, de nacionalidad rusa, se estrelló contra un coche aparcado en Palma. Esta se había puesto al volante, pese a tener el carné retirado por una sentencia judicial. Agentes de la Policía Local de Palma la han investigado por dos presuntos delitos contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado diez de enero en la calle Contestí, del barrio palmesano de Son Espanyolet. Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local acudió, al ser comisionada por la Sala del 092 después de tener constancia de un accidente de tráfico. A su llegada, los agentes se encontraron a la conductora del vehículo implicado en el siniestro intentando abandonar el lugar después de chocar contra un coche aparcado en la vía pública.

Esta mujer presentaba síntomas evidentes de embriaguez. La prueba de alcoholemia lo confirmó por completo al dar un resultado de 0,66 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Con lo que sobrepasaba el límite penal, establecido en 0,60. Además, los policías averiguaron que esta tenía el carné de conducir retirado por una sentencia judicial.

Inmovilizado

Los agentes de la Uvac de la Policía Local investigaron a esta conductora por dos presuntos delitos contra la seguridad vial, que posteriormente fue remitido al juzgado. El vehículo quedó inmovilizado en el lugar.