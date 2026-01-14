Sorprenden a una conductora ebria con el carné retirado tras chocarse contra un coche aparcado en Palma
Agentes de la Policía Local de Palma la han investigado por dos presuntos delitos contra la seguridad vial
Una conductora ebria de 42 años, de nacionalidad rusa, se estrelló contra un coche aparcado en Palma. Esta se había puesto al volante, pese a tener el carné retirado por una sentencia judicial. Agentes de la Policía Local de Palma la han investigado por dos presuntos delitos contra la seguridad vial.
Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado diez de enero en la calle Contestí, del barrio palmesano de Son Espanyolet. Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local acudió, al ser comisionada por la Sala del 092 después de tener constancia de un accidente de tráfico. A su llegada, los agentes se encontraron a la conductora del vehículo implicado en el siniestro intentando abandonar el lugar después de chocar contra un coche aparcado en la vía pública.
Esta mujer presentaba síntomas evidentes de embriaguez. La prueba de alcoholemia lo confirmó por completo al dar un resultado de 0,66 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Con lo que sobrepasaba el límite penal, establecido en 0,60. Además, los policías averiguaron que esta tenía el carné de conducir retirado por una sentencia judicial.
Inmovilizado
Los agentes de la Uvac de la Policía Local investigaron a esta conductora por dos presuntos delitos contra la seguridad vial, que posteriormente fue remitido al juzgado. El vehículo quedó inmovilizado en el lugar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros
- Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
- De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026
- Palma da un paso decisivo para la construcción de 750 viviendas en Son Bordoy
- El Ib-Salut cesa a la jefa de Prevención de Riesgos Laborales, Manuela Besalduch
- Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”
- El coche que impactó contra la familia mallorquina en Barcelona se salió de su carril
- Pierce Brosnan y Helen Mirren ruedan en Mallorca 'MobLand', de Paramount +