¿Reconoce estas joyas?

La Policía Nacional de Palma ha difundido las fotos de una serie de joyas intervenidas recientemente a un sospechoso, y que se sospecha que podrían haber sido robadas. Entre ellas hay dos alianzas matrimoniales. Una tiene grabada la inscripción "Rafel 24-07-98", mientras que en la otra le puede leer "CF a BR 24-4-55". Además hay otras joyas, como pulseras y anillos, todos aparentemente de oro.

Una de las alianzas de oro interenidas. / CNP

Las joyas han sido intervenidas por la Policía Nacional después de que un sospechoso, con antecedentes por robos en domicilios, las hubiera vendido en un establecimiento especializado. El individuo no pudo explicar la procedencia de las alhajas, por lo que se sospecha que habrían sido robadas.

Si alguien cree reconocer algunas de la joyas puede llamar a la centralita de la Jefatura Superior de Policía, en el teléfono 971.225200 y preguntar por el Grupo de Robos.