Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAccidente de tráficoFrancisco MatínPierce Brosnan y Helen Mirren en MallorcaIrene de GreciaRCD MallorcaSant Sebastià
instagramlinkedin

¿Reconoce estas joyas?

La Policía Nacional de Palma trata de localizar a los propietarios de unas alhajas presuntamente robadas

Las joyas intervenidas al sospechoso: la Policía busca a los propietarios.

Las joyas intervenidas al sospechoso: la Policía busca a los propietarios. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional de Palma ha difundido las fotos de una serie de joyas intervenidas recientemente a un sospechoso, y que se sospecha que podrían haber sido robadas. Entre ellas hay dos alianzas matrimoniales. Una tiene grabada la inscripción "Rafel 24-07-98", mientras que en la otra le puede leer "CF a BR 24-4-55". Además hay otras joyas, como pulseras y anillos, todos aparentemente de oro.

Una de las alianzas de oro interenidas.

Una de las alianzas de oro interenidas. / CNP

Las joyas han sido intervenidas por la Policía Nacional después de que un sospechoso, con antecedentes por robos en domicilios, las hubiera vendido en un establecimiento especializado. El individuo no pudo explicar la procedencia de las alhajas, por lo que se sospecha que habrían sido robadas.

Si alguien cree reconocer algunas de la joyas puede llamar a la centralita de la Jefatura Superior de Policía, en el teléfono 971.225200 y preguntar por el Grupo de Robos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros
  2. Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
  3. De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026
  4. Palma da un paso decisivo para la construcción de 750 viviendas en Son Bordoy
  5. Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”
  6. El coche que impactó contra la familia mallorquina en Barcelona se salió de su carril
  7. El Ib-Salut cesa a la jefa de Prevención de Riesgos Laborales, Manuela Besalduch
  8. El penalti que indignó al Mallorca ya tiene veredicto del CTA

¿Reconoce estas joyas?

¿Reconoce estas joyas?

Un joven que pernoctaba en un garaje de Manacor confiesa que lo incendió: "He sido yo, le he pegado fuego. He cogido gasolina y quería quemarlo todo"

Un joven que pernoctaba en un garaje de Manacor confiesa que lo incendió: "He sido yo, le he pegado fuego. He cogido gasolina y quería quemarlo todo"

La mujer del acusado de matar a un ladrón en su casa de Inca: "Mi marido no iba armado. Un señor le atacó y hubo un forcejeo"

La mujer del acusado de matar a un ladrón en su casa de Inca: "Mi marido no iba armado. Un señor le atacó y hubo un forcejeo"

Un incendio destruye un apartamento en un edificio del Port d'Alcúdia

Cuatro ladrones detenidos por una oleada de robos en coches de alquiler en el aparcamiento de sa Calobra

Cuatro ladrones detenidos por una oleada de robos en coches de alquiler en el aparcamiento de sa Calobra

Arrestan a dos jóvenes por ocho robos en comercios y en un domicilio de Mallorca con un botín de 25.000 euros

Arrestan a dos jóvenes por ocho robos en comercios y en un domicilio de Mallorca con un botín de 25.000 euros

Sorprenden a una conductora ebria con el carné retirado tras chocarse contra un coche aparcado en Palma

Sorprenden a una conductora ebria con el carné retirado tras chocarse contra un coche aparcado en Palma

Indonesia aplaza una semana el juicio por el asesinato de la española Matilde Muñoz

Indonesia aplaza una semana el juicio por el asesinato de la española Matilde Muñoz
Tracking Pixel Contents