Indonesia aplaza una semana el juicio por el asesinato de la española Matilde Muñoz

El tribunal de Lombok que juzga el caso de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada por dos hombres indonesios, pospuso este miércoles hasta dentro de una semana la vista programada para hoy en la isla del archipiélago asiático ante la ausencia de testigos convocados.

En concreto, uno de los testigos, el forense Arfi Syamsun, no pudo asistir porque se encontraba en una isla cercana a Lombok, Sumbawa, según dijo la Fiscalía, que había citado al experto.

El doctor Arfi fue quien llevó a cabo la autopsia de Muñoz el pasado 4 de septiembre en el hospital policial de Lombok.

Ese examen, que reveló que Muñoz "murió por asfixia", tuvo que ser pospuesto también en varias ocasiones debido a que Arfi es el único médico forense disponible en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenecen 400 islas (muchas deshabitadas), entre ellas Lombok.

Vista pospuesta hasta el 21 de enero

El tribunal de Mataram (Lombok), que en principio también había convocado a un testigo de la defensa, decidió hoy posponer la vista hasta la próxima semana, el 21 de enero.

En la sesión previa del miércoles pasado testificaron diez personas por parte de la Fiscalía, entre ellos dos trabajadores del hotel Bumi Aditya de Lombok, en el que la española falleció la madrugada del pasado 2 de julio.

Matilde Muñoz, la vecina de Palma desaparecida hace dos meses en Indonesia. / DM

La Fiscalía indonesia acusó durante la primera sesión del juicio, el 17 de diciembre, a otro empleado y a un exempleado del hotel, Suhaeli -conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, de matar a Muñoz, que entonces tenía 72 años.

Los acusados negaron la semana pasada en el juicio haber premeditado el crimen y dijeron que mataron a Muñoz ante el "shock" de que la víctima despertara cuando entraron a robarle en su habitación del mencionado hotel.

Entre 15 años de cárcel y pena de muerte

La Fiscalía indonesia los acusa de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que según el Código Penal del país pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

El cadáver de Muñoz fue hallado el pasado 30 de agosto en una playa de Lombok a alrededor de medio kilómetro de su hotel, casi dos meses después de su muerte.

Según la investigación policial, los acusados ocultaron el cadáver de la española la mayor parte de ese tiempo en varias localizaciones del Bumi Aditya.

Incongruencias

Si bien la Policía y la Fiscalía han mantenido la acusación contra los dos únicos sospechosos llevados a juicio, la familia de Muñoz ha denunciado en varias ocasiones presuntas incongruencias en los testimonios de otros empleados del hotel.

La Policía de Lombok, isla cercana a la turística Bali, inició una investigación sobre la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en Indonesia solicitara ayuda tras las primeras alertas sobre su desaparición en julio.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok, donde consideraba el Bumi Aditya su "casa" en la isla, según su entorno.