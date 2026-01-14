Un incendio destruye un apartamento en un edificio del Port d'Alcúdia

Un incendio ha destruido hoy un apartamento en un bloque de viviendas en el Port d'Alcúdia. El fuego, cuyas causas están siendo investigadas, ha arrasado completamente el piso y ha afectado al inmueble superior, según ha informado la Policía Local de Alcúdia. No ha habido que lamentar heridos.

Los hechos han ocurrido hacia la una y cuarto de la tarde de este miércoles en un edificio de la calle Venecia. Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Local de Alcúdia han acudido rápidamente al lugar. Algunas informaciones apuntaban a que en la vivienda afectada podía haber varios niños, pero los agentes han comprobado que no había nadie en el interior.

El apartamento ha quedado completamente destruido por el fuego. / POLICÍA LOCAL D'ALCÚDIA

Los Bombers de Mallorca han trabajado durante más de media hora para sofocar completamente el incendio. El edificio ha quedado precintado hasta que los técnicos municipales han llevado a cabo una inspección del inmueble. Han confirmado que la estructura no presenta daños y que solo está afectado el interior del apartamento donde ha comenzado el fuego y el piso superior, que se ha visto afectado por el humo y que, por el momento, no es accesible hasta dentro de unos días.