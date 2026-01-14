Familiares de los dos niños mallorquines fallecidos en un accidente de tráfico en Barcelona agradecen la labor de los sanitarios

Familiares de los dos niños mallorquines de cuatro y cinco años que fallecieron tras un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Barcelna el pasado 29 de diciembre han publicado una carta de agradecimiento a todos los profesionales sanitarios que les atendieron a ellos y a sus padres, que sufrieron graves heridas. "No tenemos palabras para describir el infinito agradecimiento que les tenemos. Sabemos que, si Teo no ha podido salir adelante, no ha sido porque hayan dejado de hacer nada. Lo intentaron todo y hasta el final. Con una empatía, una profesionalidad, unos conocimientos, una delicadeza, una sensibilidad… que nos han dejado para siempre conmovidos y agradecidos. Y también sabemos que si Mauro tuvo alguna posibilidad de salir adelante es gracias a todos estos profesionales, que sin conocernos se dedicaron en cuerpo y alma a cuidarlo y a intentar curarlo".

La carta, firmada por las familias de la pareja, ha sido publicada por La Vanguardia, y en ella relatan la situacion de angustia que vivieron en las primeras horas el accidente, cuando no sabían cómo estaban los heridos, y expresan su agradecimiento a los profesionales de la sanidad pública que les atendieron. La madre, explican, "se encuentra bastante bien" y el padre "evoluciona positivamente gracias a su rápida intervención"

La carta está fimada por las familias Morell Bernabéu y Cuervo Feliu de Cabrera, y en ella uno de los allegados más cercanos explica cómo recibieron la noticia de acidente "Son las nueve de la noche del día 29 de diciembre. He bajado de la Cerdanya porque tenía que trabajar y estoy solo en casa. De repente suena el teléfono, es mi mujer. “Cariño, me ha llamado tu madre, que si Mireia había llegado a Urús. Estaban muy nerviosos porque habían recibido un mensaje en el móvil que dice que habían tenido un accidente”. Llamo a Mireia y no lo coge. Llamo a mi cuñado Carlos y tampoco lo coge. Y llamo a mi hermana Silvia. Yo salgo hacia casa de mis padres y ella hacia el punto donde el mensaje dice que ha habido el accidente".

Los familiares detallas los problemas iniciales para confirmar lo ocurrido. "Mi mujer y mi cuñado Ferran bajan de la Cerdanya hacia el punto del accidente. Cuando llegan hablan con una pareja de Mossos que les dicen que ha habido un choque frontal y que se habían llevado a todos los heridos vivos, pero que no sabían adónde". Las familias no sabían a qué hospitales dirigirse. "Entonces, de repente suena el móvil de Silvia. Es David, el enfermero de la ambulancia que lleva a Mireia. Nos explica que está con ella y que ella le ha dado su número de teléfono. Por fin alguien nos dice adónde llevan a los heridos. Y eso gracias a que Mireia, aunque muy aturdida, estaba consciente y recuerda el número de Silvia".

Finalmente pudieorn averiguar que los heridos habían sido derivados a distintos hospitales de Sabadell y Barcelon. "Fueron 3-4 horas de angustia, de no saber nada, en las que, aun pidiéndola reiteradamente, nadie nos dio ninguna información. Y si ya es doloroso pensar que tus familiares están heridos, no saber nada lo hace todavía más difícil".

Agradecimiento a la sanidad pública

"Una vez llegamos al hospital, todo cambió. Afortunadamente era la primera vez que me tocaba conocer el mundo de las UCI públicas tan de cerca. Y tanto mi familia como yo nos hemos quedado totalmente maravillados por los enormes profesionales que tenemos allí", prosigue la carta, que extiende su agradecimiento al personal del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques), el servicio de ambulancias de la Generalitat de Catalunya. "No hemos podido hablar con ellos, pero nos explican que hicieron un trabajo extraordinario, y que si Mauro pudo estar luchando más de diez días para salvarse es por todo el buen trabajo que hicieron. Mireia se encuentra bastante bien y Carlos evoluciona positivamente gracias a su rápida intervención".

Sobre la atención en los hospitales, las familias añaden: " No tenemos palabras para describir el infinito agradecimiento que les tenemos. Sabemos que, si Teo no ha podido salir adelante, no ha sido porque hayan dejado de hacer nada. Lo intentaron todo y hasta el final. Con una empatía, una profesionalidad, unos conocimientos, una delicadeza, una sensibilidad… que nos han dejado para siempre conmovidos y agradecidos. Y también sabemos que si Mauro tuvo alguna posibilidad de salir adelante es gracias a todos estos profesionales, que sin conocernos se dedicaron en cuerpo y alma a cuidarlo y a intentar curarlo". Sin embargo, todos estos esfuerzos no pudieron evitar el fallecimiento de los dos pequeños: "Lamentablemente, tanto Teo como Mauro ya están en el cielo".

La carta concluye con un agradecimiento a todos estos profesionales: "A veces, las noticias nos quedan lejos cuando oímos hablar de la sanidad pública, por ejemplo. Es cuando te toca vivirla de cerca que te das cuenta de que hay que invertir en ella, que hay que gestionar de la mejor manera los impuestos que entre todos pagamos y que hay que pagarlos. Porque queremos que Luis, Adriana, Mauricio, Celia, Berta, Laura, Natalia, Pilar, Sara, Silvia, Cristina, Àlex, Jordi, Guillem, Vanessa, Carla, Anna, Imma, Alberto, René, Saúl, Carlos, Eva, Lourdes, Marian… y tantos otros puedan seguir cuidándonos cuando, por desgracia, lo necesitamos. En nuestros días más oscuros nos disteis amor, nos acompañasteis y nos apoyasteis, con una empatía y una vocación que no olvidaremos jamás.Os estamos enormemente y eternamente agradecidos".