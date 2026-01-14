Cuatro ladrones detenidos por una oleada de robos en coches de alquiler en el aparcamiento de sa Calobra
Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Escorca, comprobaron que cada miembro de la banda tenía asignada una función
Una banda compuesta por tres ladrones españoles -de 55, 28 y 25 años- y un joven búlgaro de 24 años se dedicaba a saquear coches de alquiler estacionados en el aparcamiento de sa Calobra. Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Escorca, les han detenido como presuntos autores de robos en el interior de vehículos.
La investigación de la Guardia Civil se inició después de detectar el pasado mes de noviembre una oleada de denuncias por robos en coches de alquiler estacionados en el aparcamiento de sa Calobra. Efectivos del instituto armado, en colaboración con la Policía Local de Escorca, iniciaron las pesquisas para tratar de capturar a los ladrones.
Las posteriores indagaciones determinaron que cuatro sospechosos acudían con frecuencia al aparcamiento de sa Calobra en busca de coches de alquiler. Cada uno de los integrantes de esta banda tenía delimitada de antemano una función. Así, uno de ellos forzaba los vehículos, dos hacían labores de vigilancia y el cuarto era el conductor del automóvil con el que emprendían la huida con el botín.
A disposición judicial
Los investigadores de la Guardia Civil, en estrecha colaboración con los agentes de la Policía Local de Escorca, ha detenido este martes a tres de los presuntos ladrones y al cuarto este mismo miércoles. Antes de ser puestos a disposición judicial en los Juzgados de Inca.
