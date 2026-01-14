El coche que impactó contra la familia mallorquina en Barcelona se salió de su carril
Dos niños, de cuatro y cinco años, fallecieron tras el accidente, mientras tres adultos siguen hospitalizados en estado grave
El accidente de tráfico ocurrido en la localidad barcelonesa de Cercs que ha costado la vida a dos niños mallorquines se produjo cuando el otro vehículo, con un único ocupante, invadió el carril contrario e impactó frontalmente contra el turismo en el que viajaba la familia. Los Mossos d'Esquadra, que se encargan de la investigación del siniestro, han confirmado que a los dos conductores se les realizaron las pruebas de alcohol y drogas en los hospitales, aunque no se han hecho públicos los resultados. Los tres adultos que sobrevivieron —los padres de los niños y el conductor del otro coche— permanecen hospitalizados en estado grave.
El siniestro ocurrió sobre las nueve de la noche del 29 de diciembre a la altura del kilómetro 101 de la carretera C-16, en el término municipal de Cercs, en la provincia de Barcelona. Un coche con una familia mallorquina compuesta por una pareja y sus dos hijos, de cuatro y cinco años, colisionó frontalmente contra un turismo con un único ocupante que perdió el control e invadió el carril contrario.
El choque fue violentisimo y los cinco implicados, que sufrieron lesiones muy graves, fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona. El menor de los niños, de cuatro años falleció horas y su hermano, de cinco años, perdió la vida la semana pasada.
Los tres adultos —los padres de los niños y el conductor del otro coche— permanecen hospitalizados. Desde los Mossos d'Esquadra confirman que los dos conductores han sido sometidos a pruebas de detección de alcohol y drogas en los centros sanitarios, aunque no se ha divulgado el resultado.
El alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, ha denunciado la elevada siniestralidad que se registra en este punto, provocado a su juicio por la falta de mantenimiento de la vía.
