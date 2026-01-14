Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El coche que impactó contra la familia mallorquina en Barcelona se salió de su carril

Dos niños, de cuatro y cinco años, fallecieron tras el accidente, mientras tres adultos siguen hospitalizados en estado grave

El lugar en el que se produjo el accidente, en la localidad catalana de Cercs.

El lugar en el que se produjo el accidente, en la localidad catalana de Cercs. / Bombers de la Generalitat

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

El accidente de tráfico ocurrido en la localidad barcelonesa de Cercs que ha costado la vida a dos niños mallorquines se produjo cuando el otro vehículo, con un único ocupante, invadió el carril contrario e impactó frontalmente contra el turismo en el que viajaba la familia. Los Mossos d'Esquadra, que se encargan de la investigación del siniestro, han confirmado que a los dos conductores se les realizaron las pruebas de alcohol y drogas en los hospitales, aunque no se han hecho públicos los resultados. Los tres adultos que sobrevivieron —los padres de los niños y el conductor del otro coche— permanecen hospitalizados en estado grave.

El siniestro ocurrió sobre las nueve de la noche del 29 de diciembre a la altura del kilómetro 101 de la carretera C-16, en el término municipal de Cercs, en la provincia de Barcelona. Un coche con una familia mallorquina compuesta por una pareja y sus dos hijos, de cuatro y cinco años, colisionó frontalmente contra un turismo con un único ocupante que perdió el control e invadió el carril contrario.

El choque fue violentisimo y los cinco implicados, que sufrieron lesiones muy graves, fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona. El menor de los niños, de cuatro años falleció horas y su hermano, de cinco años, perdió la vida la semana pasada.

Los tres adultos —los padres de los niños y el conductor del otro coche— permanecen hospitalizados. Desde los Mossos d'Esquadra confirman que los dos conductores han sido sometidos a pruebas de detección de alcohol y drogas en los centros sanitarios, aunque no se ha divulgado el resultado.

El alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, ha denunciado la elevada siniestralidad que se registra en este punto, provocado a su juicio por la falta de mantenimiento de la vía.

