Arrestan a dos jóvenes por ocho robos en comercios y en un domicilio de Mallorca con un botín de 25.000 euros

Dos jóvenes ladrones de 19 años habían perpetrado en los últimos meses al menos ocho robos en diversos establecimientos y en un domicilio de Mallorca. Agentes de la Policía Local de Santa Maria los sorprendieron robando en un comercio de la localidad. Investigadores de la Guardia Civil ya les seguían los pasos y les han puesto a disposición judicial este miércoles en los Juzgados de Palma. Su botín se estima en unos 25.000 euros.

La madrugada del pasado lunes, la Policía Local de Santa Maria recibió un aviso de que se estaba produciendo un robo en un establecimiento de la localidad. Dos jóvenes habían accedido al interior después de forzar la entrada. Los agentes les sorprendieron in fraganti y procedieron a su detención.

Tras poner a estos dos jóvenes a disposición de la Guardia Civil, investigadores del Puesto del Pont d'Inca se percataron de que se trataba de dos escurridizos ladrones a los que seguían la pista desde hacía tiempo atrás. De hecho se les atribuyen al menos ocho robos en distintos puntos de Mallorca.

'Modus operandi'

Su 'modus operandi' consistía en robar coches para desplazarse a cometer delitos durante la noche. A estos dos individuos s e les atribuyen al menos dos robos en Sóller. Mientras que otros dos fueron cometidos en establecimientos de Inca y de Santa Maria. Además, los ladrones saquearon presuntamente un domicilio en Can Picafort.

Los investigadores del instituto armado ya les conocían después de haberlos detenido en varias ocasiones en los últimos meses por hechos similares. Las pesquisas apuntan a que entre objetos y dinero se podrían haber hecho con un botín de 25.000 euros. En la mañana de este miércoles, los detenidos han sido puestos a disposición judicial.