Seis condenados a 34 años de cárcel y al pago de 10 millones de euros por introducir droga en Mallorca en paquetes enviados desde Sevilla

Una banda de seis narcos ha sido condenada este martes por la Audiencia de Palma a 34 años de prisión y al pago de una multa de diez millones de euros por introducir siete kilos de cocaína y 13 de hachís en Mallorca por medio de paquetes enviados desde Sevilla. Antes del juicio, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad, con lo que han visto sus penas rebajadas a cambio de reconocer los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

Los hechos por los que esta banda de narcotraficantes ha sido condenada este martes en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma se remontan al verano de 2023. La Guardia Civil detectó el envío de paquetes a Mallorca por vía aérea desde la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira y de Utrera. Para ello se servían de diversas empresas de logística. Los remitentes utilizaban nombres falsos.

La organización contaba en Mallorca con un entramado de 'mulas', que se encargaba de distribuir la cocaína y hachís por la isla. A través de la venta de la droga a terceros obtenían grandes beneficios.

La banda estaba dividida en varios estratos en función de su nivel de implicación en el tráfico de drogas. El cabecilla, Javier López Cruz, se encontraba residiendo en la localidad Sevilla de Alcalá de Guadaira. Este tomaba las decisiones de cómo y cuándo se realizaban dichos envíos de las sustancias estupefacientes. También gestionaba las condiciones de la venta y el reparto de los beneficios. Este ha sido condenado a siete años y tres meses de prisión por pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. También deberá abonar una multa de 2.500.000 euros.

En un segundo estrato se encontraba su pareja, María Susana Halcón López. Esta se encargaba de la logística, que comprendía desde la compra de los billetes para las 'mulas' desde Sevilla hasta la reserva de hoteles en Mallorca, donde se tenían que alojar. También se ocupaba de recibir el dinero en Alcalá de Guadaira obtenido con la venta de estupefacientes en la isla. Esta ha sido condenada a siete años y un mes de cárcel por los mismos delitos que el cabecilla y al pago de una multa de 2.300.000 euros.

Investigación

En un tercer nivel se encontraban otros dos condenados a seis años y seis meses y seis años respectivamente. Uno hacía el papel de 'mula' viajando desde Alcalá de Guadaira y recibiendo los envíos de paquetería con droga en Mallorca. Mientras que un residente en la isla recibía directamente los paquetes. La madre de este último, condenada a tres años y seis meses de prisión, se aprovechaba de su trabajo como portera en una finca para entregarle los paquetes con droga a su hijo. En un último nivel se encontraba otro individuo afincado también en Mallorca para efectuar la distribución por la isla.

Al detectar estos envíos de paquetería con droga llegados al Aeropuerto de Palma procedentes de Sevilla, la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil abrió una investigación, que derivó en la denominada operación Sanlev. Fruto de estas pesquisas se produjeron las detenciones de los seis implicados en esta trama de tráfico de drogas mediante el envío de paquetes, por los que han sido condenados a 34 años de cárcel y al pago de diez millones de euros de multa.