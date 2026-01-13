Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio destruye una chabola del asentamiento de sa Riera, en Palma

La infravivienda estaba vacía en ese momento, por lo que no hubo daños personales

El asentamiento chabolista de sa Riera, en una foto de archivo.

El asentamiento chabolista de sa Riera, en una foto de archivo. / B. Ramon

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Los Bombers de Palma sofocaron ayer por la tarde un incendio que destruyó una de las chabolas del asentamiento de sa Riera, frente al cementerio de Palma. En ese momento la infravivienda estaba vacía, por lo que no se produjeron daños personales.

El fuego, según informan desde la Policía y los Bombers, se produjo sobre las ocho de la tarde, en una de las infraviviendas del asentamiento ubicado en el cruce de la calle Salvador Dalí con sa Riera. Dotaciones de los Bombers acudieron al lugar y sofocaron las llamas en una media hora. La caseta, construida con palés y trozos de madera, quedó totalmente arrasada.

En el momento del incendio no había nadie en su interior, por lo que no se registraron daños personales. El origen del fuego no ha sido precisado.

Condenan a un conductor a 13 meses de prisión por la muerte de un joven de Lloseta al estrellarse el coche en el que viajaban en Santa Maria

El hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca "dijo que había actuado en defensa propia"

Piden el traslado a la Audiencia Nacional de la investigación por narcotráfico y blanqueo a la red de Stefan Milojevic

El hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca alega que fue agredido y pide su absolución

Muere el segundo hijo de la familia mallorquina que sufrió un grave accidente de tráfico en Barcelona

