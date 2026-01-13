Un incendio destruye una chabola del asentamiento de sa Riera, en Palma

Los Bombers de Palma sofocaron ayer por la tarde un incendio que destruyó una de las chabolas del asentamiento de sa Riera, frente al cementerio de Palma. En ese momento la infravivienda estaba vacía, por lo que no se produjeron daños personales.

El fuego, según informan desde la Policía y los Bombers, se produjo sobre las ocho de la tarde, en una de las infraviviendas del asentamiento ubicado en el cruce de la calle Salvador Dalí con sa Riera. Dotaciones de los Bombers acudieron al lugar y sofocaron las llamas en una media hora. La caseta, construida con palés y trozos de madera, quedó totalmente arrasada.

En el momento del incendio no había nadie en su interior, por lo que no se registraron daños personales. El origen del fuego no ha sido precisado.