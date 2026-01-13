Detienen a un ladrón por cuatro robos en establecimientos de Ciutadella

Un delincuente robó en diversos establecimientos de Ciutadella rompiendo puertas de cristal y arrebatando la caja registradora. Una peluquería, un gimnasio, un hotel y en otro negocio. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este delincuente, de nacionalidad española, como presunto autor de al menos cuatro robos con fuerza. Este ya había sido arrestado la semana pasada por hechos similares.

Así, el pasado viernes por la mañana, el dueño de una peluquería de Ciutadella denunció que le habían roto la puerta y un cristal para entrar a robar. Una vez dentro, el ladrón le había sustraído la caja registradora. Unas horas más tarde, en la madrugada del sábado, el mismo ladrón acudió a robar en un gimnasio. También habían roto la puerta de acceso y sustrajo la caja registradora.

Sobre las 22.00 horas del sábado, un hotel fue el objetivo de este delincuente. Al igual que en las ocasiones anteriores, el ladrón rompió la puerta de acceso y sustrajo la caja registradora, con dinero en efectivo en su interior. Una patrulla de la Policía Nacional se personó en el hotel para entrevistarse con el responsable y averiguar qué había pasado. Este les indicó que, además de la caja registradora, el delincuente se había hecho con una bolsa de objetos perdidos, que contenía joyas. El ladrón huyó con el botín.

Después de dar varias batidas por la zona, un policía local fuera de servicio les paró. Este les indicó que acababa de ver al presunto ladrón. Al parecer este ya era conocido por intervenciones anteriores. El agente también precisó que el sospechoso se dirigía a una zona de tiendas.

Sorprendido in fraganti

Así, policías nacionales se dirigieron a la zona de sa Caleta. Los agentes vieron el cristal roto de un negocio y a un individuo que se introducía en el interior con una caja registradora bajo el brazo. A continuación fue detenido por dos robos, ya que portaba los objetos robados en el hotel.

A continuación investigadores del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Ciutadella esclareció otros dos robos en los que presuntamente participaba este individuo. Las pesquisas continúan abiertas y se están realizando nuevas gestiones para el total esclarecimiento de los hechos y la recuperación del dinero y de los efectos sustraídos.