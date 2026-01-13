Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena conductorCrisis en el MallorcaHackeo EndesaBonificaciones propietarios de pisosAntònia FontCartel del Sant Sebastià Queer
instagramlinkedin

Tribunales

El hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca "dijo que había actuado en defensa propia"

Un agente de la Guardia Civil asegura que el acusado admitió que había "asestado dos puñaladas" a uno de los asaltantes

El hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca, con gafas, durante el juicio.

El hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca, con gafas, durante el juicio. / B.RAMON

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

El acusado de matar a un hombre al que sorprendió robando marihuana en su finca de Inca explicó tras el crimen que "había actuado en defensa propia", y admitió que había "asestado dos puñaladas" a uno de los intrusos. Así lo han explicado en el juicio dos de los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar del crimen, en el Camí de Can Batle, en la tarde del 24 de septiembre de 2020.

El primer testigo que ha declarado en la vista oral con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma, ha explicado que recibieron el aviso de que "un chico estaba mal", pero que no sabían "nada de un apuñalamiento". Cuando llegaron al lugar, encontraron al dueño de la finca y un amigo de la víctima. El propietario del terreno, Sebastián M.G. "decía que habían entrado a su finca y se habían defendido, pero que en ningún momento había utilizado ningún arma contra esas personas. Que había actuado en defensa propia", ha contado el testigo. El acusado señaló unas plantas de marihuana que tenía en la finca y apuntó que habían entrado a robárselas. "Él mismo había llamado a la Guardia Civil para decir que había tenido tres o cuatro asaltantes en su casa y que habían huido", ha añadido el guardia civil.

Confesión

Otro agente, miembro de la Policía Judicial de la Guardia Civil, ha asegurado que Sebastián M.G. reconoció de forma espontánea haber acuchillado a la víctima. "Dijo que estaba en su vivienda y que habían entrado cuatro personas a robar. Les plantó cara, logró desarmar a uno de ellos y creía que le había asestado dos puñaladas" al fallecido.

Sebastián M.G., de 54 años, está acusado de matar a Jaime Llabrés, de 33 años, que recibió varias cuchilladas y murió prácticamente en el acto. La Fiscalía le imputa un delito de homicidio y reclama una condena de 15 años de cárcel, mientras que los abogados de los familiares de la víctima, que ejercen la acusación particular, le acusan de asesinato y piden 25 años de prisión. La defensa, por su parte, solicita la absolución.

Noticias relacionadas y más

En el banquillo se sientan también tres acusados de participar en el robo junto a Llabrés. La Fiscalía reclama sendas penas de 11 meses de cárcel para cada uno de ellos, mientras Sebastián M.G. solicita tres años de prisión por cabeza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
  2. Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
  3. Anuncian la apertura de dos nuevos refugios de montaña en Mallorca
  4. Muere el segundo hijo de la familia mallorquina que sufrió un grave accidente de tráfico en Barcelona
  5. Juicio a un profesor por acoso a una familia y exhibicionismo en Llucmajor
  6. Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
  7. Antònia Font: «Hay pocas cosas más satisfactorias que la creatividad»
  8. La solución del Mallorca va más allá de fichar a un extremo derecho, por César Mateu

Un incendio destruye una chabola del asentamiento de sa Riera, en Palma

El hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca "dijo que había actuado en defensa propia"

El hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca "dijo que había actuado en defensa propia"

Condenado un profesor por exhibicionismo al pago de una multa de 2.200 euros por masturbarse ante la casa de cuatro niñas en Mallorca

Piden el traslado a la Audiencia Nacional de la investigación por narcotráfico y blanqueo a la red de Stefan Milojevic

Piden el traslado a la Audiencia Nacional de la investigación por narcotráfico y blanqueo a la red de Stefan Milojevic

El hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca alega que fue agredido y pide su absolución

El hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca alega que fue agredido y pide su absolución

Condenan a un conductor a 13 meses de prisión por la muerte de un joven de Lloseta al estrellarse el coche en el que viajaban en Santa Maria

Condenan a un conductor a 13 meses de prisión por la muerte de un joven de Lloseta al estrellarse el coche en el que viajaban en Santa Maria

Muere el segundo hijo de la familia mallorquina que sufrió un grave accidente de tráfico en Barcelona

Muere el segundo hijo de la familia mallorquina que sufrió un grave accidente de tráfico en Barcelona

Un incendio destruye un almacén a las afueras de Manacor

Un incendio destruye un almacén a las afueras de Manacor
Tracking Pixel Contents