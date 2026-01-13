El hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca "dijo que había actuado en defensa propia"

El acusado de matar a un hombre al que sorprendió robando marihuana en su finca de Inca explicó tras el crimen que "había actuado en defensa propia", y admitió que había "asestado dos puñaladas" a uno de los intrusos. Así lo han explicado en el juicio dos de los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar del crimen, en el Camí de Can Batle, en la tarde del 24 de septiembre de 2020.

El primer testigo que ha declarado en la vista oral con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma, ha explicado que recibieron el aviso de que "un chico estaba mal", pero que no sabían "nada de un apuñalamiento". Cuando llegaron al lugar, encontraron al dueño de la finca y un amigo de la víctima. El propietario del terreno, Sebastián M.G. "decía que habían entrado a su finca y se habían defendido, pero que en ningún momento había utilizado ningún arma contra esas personas. Que había actuado en defensa propia", ha contado el testigo. El acusado señaló unas plantas de marihuana que tenía en la finca y apuntó que habían entrado a robárselas. "Él mismo había llamado a la Guardia Civil para decir que había tenido tres o cuatro asaltantes en su casa y que habían huido", ha añadido el guardia civil.

Confesión

Otro agente, miembro de la Policía Judicial de la Guardia Civil, ha asegurado que Sebastián M.G. reconoció de forma espontánea haber acuchillado a la víctima. "Dijo que estaba en su vivienda y que habían entrado cuatro personas a robar. Les plantó cara, logró desarmar a uno de ellos y creía que le había asestado dos puñaladas" al fallecido.

Sebastián M.G., de 54 años, está acusado de matar a Jaime Llabrés, de 33 años, que recibió varias cuchilladas y murió prácticamente en el acto. La Fiscalía le imputa un delito de homicidio y reclama una condena de 15 años de cárcel, mientras que los abogados de los familiares de la víctima, que ejercen la acusación particular, le acusan de asesinato y piden 25 años de prisión. La defensa, por su parte, solicita la absolución.

En el banquillo se sientan también tres acusados de participar en el robo junto a Llabrés. La Fiscalía reclama sendas penas de 11 meses de cárcel para cada uno de ellos, mientras Sebastián M.G. solicita tres años de prisión por cabeza.