Controles policiales en una fiesta ilegal en la carretera de Sóller

La Policía Local de Palma desmanteló una fiesta ilegal tipo "after" en una vivienda de la carretera de Sóller durante la madrugada del pasado 11 de enero. El operativo, con la participación de la Patrulla Verde (UVMA) y la Unidad de Seguridad Integral (Usei), se saldó con varias denuncias al organizador y un amplio control de seguridad vial en la zona.

La intervención se inició sobre las siete y media de la mañana, a raíz de las quejas vecinales por la música a gran volumen. A su llegada, los agentes comprobaron la celebración de un evento no autorizado, con control de acceso y cobro de entrada, tal y como se publicitaba en redes sociales.

El organizador, un hombre dominicano de 28 años, desobedeció las órdenes de los agentes de finalizar la fiesta, motivo por el cual fue denunciado por varias infracciones por ruido, actividad ilegal y desobediencia.

Paralelamente, se estableció un dispositivo de control de tráfico en los alrededores, en el que se inspeccionaron 45 vehículos. Dicho control finalizó con la recuperación de una motocicleta sustraída, la retirada de cuatro vehículos y la interposición de 12 denuncias: 8 por no tener la ITV y 4 por carecer del seguro en vigor.