Condenado un profesor por exhibicionismo al pago de una multa de 2.200 euros por masturbarse ante la casa de cuatro niñas en Mallorca

Un profesor de instituto, de 54 años, ha sido condenado este lunes en los Juzgados de Vía Alemania por un delito de exhibicionismo al pago de una multa de 2.190 euros por masturbarse ante la casa de cuatro hermanas, menores de edad, en la urbanización Tolleric, en Llucmajor. Además, no se podrá acercar a menos de 200 metros de ellas ni de su domicilio y deberá indemnizarlas con la suma de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos que se han juzgado este lunes en un juzgado de Vía Alemania tuvieron lugar sobre las siete de la tarde del 6 de abril de 2024 en la urbanización Tolleric de Llucmajor. De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, el profesor ahora condenado se acercó a la valla de la vivienda de estas menores "con el propósito de tener una satisfacción sexual". El ministerio público consideró que el docente era sabedor que estas le podían ver a través de un hueco en la hiedra.

Acto seguido el profesor comenzó a tocarse los genitales por encima del pantalón. Las menores subieron entonces a la planta superior de la vivienda. Estas le miraron desde una ventana. Al percatarse de esto, el maestro les mostró sus partes íntimas a través de una pernera del pantalón.

Ansiedad y temor

A raíz del comportamiento del profesor, las menores han sufrido reacciones psicológicas de ansiedad y temor de que esto les volviera a suceder. El 8 de abril de 2024 un auto judicial ya decretó el alejamiento del docente a una distancia de más de 150 metros de las cuatro menores y del domicilio donde estas residen en la urbanización Tolleric de Llucmajor.

La familia de las menores, representada por el abogado Antoni Vidal, se ha personado en el juicio como acusación particular. El letrado ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el representante legal del profesor. Así la jueza ha dictado una sentencia 'in voce' por la que el maestro ha sido condenado por un delito de exhibicionismo al pago de una multa de 2.190 euros, el abono de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil, de los que ya había depositado en 5.300 euros, y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros a las menores y a su domicilio, así como a comunicarse con ellas.