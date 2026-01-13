Un coche se incendia en la autopista de Palma a Llucmajor
Los ocupantes del vehículo han podido salir ilesos, mientras que el vehículo ha quedado calcinado
Un coche se ha incendiado este mediodía cuando circulaba por la autopista de Palma a Llucmajor. Los ocupantes han tenido tiempo de detenerse en el arcén y han podido salir ilesos al exterior, aunque el vehículo ha quedado totalmente arrasado.
El incidente ha ocurrido sobre la una del mediodía. Un coche que circulaba por la autopista se ha incendiado de forma espontánea. Sus ocupantes han estacionado en el arcén y han salido fuera sin sufrir daños. Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de la Playa de Palma, que han apagado el fuego, aunque no han podido evitar que el vehículo quedara calcinado. También han intervenido dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y operarios del Departamento de Carreteras del Consell.
