Piden el traslado a la Audiencia Nacional de la investigación por narcotráfico y blanqueo a la red de Stefan Milojevic

La investigación por narcotráfico y blanqueo de capitales en Mallorca contra la red presuntamente dirigida por Stefan Milojevic podría acabar en la Audiencia Nacional. El abogado defensor de uno de los acusados en la operación 'Manso-Enroque Bal' ha pedido al juzgado de instrucción de Palma encargado de las pesquisas que se inhiba en favor del tribunal central con sede en Madrid. Esta solicitud se produce después de que el Tribunal Supremo, en una reciente resolución, acordará trasladar de Mallorca a la Audiencia Nacional otra macrocausa similar, la de la operación 'Jaque Mate'.

Fuentes conocedoras de la petición señalan que buena parte de las defensas se sumarán a esta solicitud para que la causa pase del juzgado de instrucción número 7 de Palma, que abrió la causa en 2024, a uno de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Esta petición se ha presentado ante el propio juzgado y, en caso de no ser atendida, podría acabar ante la Audiencia Provincial de Palma o el propio Tribunal Supremo. La solicitud sostiene que se cumplen los requisitos para que la investigación se traslade a la Audiencia Nacional, ante lo que la Fiscalía deberá pronunciarse en los próximos días.

La operación 'Manso- Enroque-Bal', una gran investigación desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Nacional a lo largo de dos años, culminó con la detención de 76 personas, de los cuales 22 permanecen en prisión provisional. Entre ellos está el considerado cabecilla de la trama, Stefan Milojevic, y el inspector de Policía Faustino Nogales, acusado de facilitarles información. El juez investiga delitos de organización criminal para el tráfico de estupefacientes, tráfico y tenencia ilícita de armas , blanqueo de capitales, falsedad, cohecho, revelación de secretos e infracción del deber de perseguir delitos por parte del policía. Los investigadores lograron incautar 687 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís y 1,5 millones de euros en metálico.

A mediados de diciembre, el Tribunal Supremo decretó que la Operación Jaque Mate no es competencia del juzgado de instrucción de Palma donde estaba siendo tramitada, sino de la Audiencia Nacional. El fallo recuerda que, según las pesquisas, el caso implica a varios grupos organizados y los delitos se habrían cometido en tres provincias diferentes: Balears, Valencia y Murcia. La investigación de la Guardia Civil permitió decomisar más de 1.000 kilos de cocaína. El procedimiento está ya muy avanzado y el magistrado dictó en mayo de 2025 el auto de procesamiento. En él acusó a Carlos Cortés, el 'Charly' -primo hermano de la Paca y ex presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Balears (Fagib)- y a otras 74 personas por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Entre los acusados figura Iván Campos, hijo del Pablo, el histórico narco de La Soledat. También están imputados importantes grupos de traficantes de la península, que traían enormes alijos de cocaína desde Colombia que acababan en Mallorca y otros puntos de España.