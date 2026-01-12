Muere el segundo hijo de la familia mallorquina que sufrió un grave accidente de tráfico en Barcelona

Una pareja mallorquina ha perdido a sus dos hijos, de cuatro y cinco años, a raíz de un accidente de tráfico ocurrido el pasado 29 de diciembre en una carretera de la provincia de Barcelona. El niño más pequeño perdió la vida horas después del siniestro, mientras que el mayor ha fallecido recientemente en el hospital en el que estaba ingresado. Los padres sufrieron graves lesiones.

El accidente, según confirmaron los Mossos d'Esquadra, ocurrió el pasado 29 de diciembre a las nueve de la noche en la carretera C-16 a la altura del kilómetro 101, cerca de la localidad de Cercs, en la provincia de Barcelona. Un coche en el que viajaba una familia mallorquina compuesta por una pareja y dos niños de cuatro y cinco años de edad se estrelló frontalmente contra otro vehículo, con un único ocupante. Las cinco personas implicadas en la colisión sufrieron eridas muy graves y fueron trasladados a distintos hospitales de la provincia de Barcelona.

El niño más pequeño, de cuatro años, falleció horas después del accidente, mientras que su hermano, de cinco años, ha muerto recientemente en el centro sanitario en el que estaba ingresado desde el día del siniestro. Tanto sus padres como el conductor del otro vehículo, se están recuperando de las graves heridas que sufrieron.

Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación para tratar de determinar las causas del siniestro.