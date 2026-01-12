Un incendio destruye un almacén a las afueras de Manacor

Los Bombers de Mallorca han sofocado esta mañana un fuego que ha destruido almacén situado a las afueras de Manacor. El inmueble se ha derrumbado parcialmente, por lo que el acceso a su interior es muy peligroso.

Según informan desde los Bombers, el fuego se ha declarado poco después de las once de la mañana, en una caseta utilizada como almacén ubicada en las afueras de Manacor. El fuego ha alcanzado mucha fuerza al alcanzar los muebles y otro material combustible que había en su interior, hasta el extremo de que el tejado se ha derrumbado.

Los Bombers han tenido que trabajar durante varias horas para sofocar el fuego. El inmueble ha quedado muy afectado, lo que hace que el acceso a su interior sea muy peligroso, por lo que ha quedado precintado.