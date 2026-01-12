Un incendio destruye un almacén a las afueras de Manacor
El inmueble se ha derrumbado parcialmente y es muy peligroso acceder a su interior
Los Bombers de Mallorca han sofocado esta mañana un fuego que ha destruido almacén situado a las afueras de Manacor. El inmueble se ha derrumbado parcialmente, por lo que el acceso a su interior es muy peligroso.
Según informan desde los Bombers, el fuego se ha declarado poco después de las once de la mañana, en una caseta utilizada como almacén ubicada en las afueras de Manacor. El fuego ha alcanzado mucha fuerza al alcanzar los muebles y otro material combustible que había en su interior, hasta el extremo de que el tejado se ha derrumbado.
Los Bombers han tenido que trabajar durante varias horas para sofocar el fuego. El inmueble ha quedado muy afectado, lo que hace que el acceso a su interior sea muy peligroso, por lo que ha quedado precintado.
- Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
- Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
- Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
- El Govern frena por falta de agua la urbanización de un solar en Pla de na Tesa con capacidad para 85 viviendas
- Testimonio en primera persona: “Busco al hombre que me salvó la vida hace 35 años en Mallorca”
- El nuevo Paseo Marítimo renueva su oferta de restaurantes: De la brasería Mar Salada al japonés Roka o el nuevo bar Marítimo
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- La anomalía poblacional de Mallorca: los cinco pueblos que pierden vecinos