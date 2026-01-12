Detenido con diversas drogas durante un control de la Policía Local de Palma
Los agentes sospecharon ante su estado de nerviosismo cuando le dieron el alto para una inspección rutinaria
Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron a un hombre español de 30 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras intervenirle casi 55 gramos de diversas sustancias estupefacientes.
Los hechos ocurrieron a la una de la madrugada del pasado 10 de enero, durante un control de vehículos del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) en la avenida Gran i General Consell. Los agentes dieron el alto a un turismo y observaron que el conductor mostraba un estado de gran nerviosismo.
Al ser preguntado, el hombre intentó justificar su actitud diciendo que solo llevaba un "grinder", pero su comportamiento levantó las sospechas de los agentes. En el registro personal, se localizó una bolsa oculta entre sus genitales que contenía diversas sustancias separadas en dosis.
En total, se intervinieron 24,79 gramos de la presunta droga conocida como tusi, 23,94 gramos de presunta cocaína y 4,88 gramos de cristal, además de cien euros en efectivo hallados bajo la alfombrilla del conductor.
Por estos hechos, se procedió a la detención del conductor. El vehículo fue inmovilizado en dependencias policiales para una inspección más exhaustiva. El detenido, junto con el atestado instruido por la Sala de Atestados, fue puesto a disposición de la Policía Nacional.
