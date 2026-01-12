Desmantelan un punto de venta de droga en un piso de Palma donde vivía una mujer y sus hijos menores

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado viernes a una mujer que presuntamente dirigía un punto de venta de droga en su casa, en la barriada palmesana de Son Rapinya, donde vivía con sus hijos, menores de edad. Los investigadores constataron una gran afluencia de consumidores que acudían al domicilio, en presencia de los niños.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, llevaban tiempo vigilando un domicilio de Son Rapinya donde presuntamente había un puntode venta de drogas muy activo, y donde constaron un gran trasiego de consumidores.

Posteriormente se confirmó que la encargada del punto de venta era una mujer, que presuntamente se dedicaba a la venta de cocaína. Durante estas vigilancias los policias constaron que junto a ella vivían sus hijos, todos menores.

Una vez obtenida toda la información, en la mañana del pasado viernes los agentes del Grupo II de Estupefacientes, establecieron un operativo policial, y accedieron al domicilio investigado. En el interior de la vivienda encontraron a los menores solos. La madre no estaba en el domicilio. Posteriormente se personó un familiar de la investigada, que se hizo cargo de los menores antes de que los agentes realizaran el registro de la vivienda.

Durante esta inspección los policías localizaron debajo de un mueble del salón una caja fuerte que estaba cerrada y no pudieron encontrar la llave. El Juzgado autorizó que la caja fuerte fuera trasladadas por los agentes hasta las dependencias policiales ante los indicios de que pudiera ser utilizada para la ocultación de sustancias estupefacientes o dinero procedente del tráfico de drogas.

Como la supuesta responsable del punto de venta no había sido localizada, se solicitó una orden de búsqueda y detención.

Una vez finalizado el registro de la vivienda y trasladada la caja fuerte a dependencias del Grupo II, se obtuvo autorización judicial para proceder a la apertura de la misma, lo que se llevo a cabo por un indicativo del cuerpo de Bomberos de Palma. En su interior había un monedero con cerca de 2.000 euros en billetes fraccionados y cocaína dispuesta en diversos envoltorios y cantidades.

Finalmente a última hora de la mañana, se procedió a la localización y detención de la investigada como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. Los agentes informaron de los hechos a la Fiscalía de Menores de Palma, habiéndose contrastado que los hijos menores de la detenida habrían sido testigos directos de la actividad delictiva de su madre, así como que los menores no asistían regularmente al colegio.

80 detenidos en 2025 por menudeo de droga

El Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO de Policía Nacional, en sus labores de investigación contra el tráfico de drogas a mediana y pequeña escala en esta isla, llevó a cabo 44 operaciones durante el año 2025. Como resultado de estas interveciones fueron detenidas 80 personas y se realizaron 44 registros domiciliarios.Los agentes desmantelaron puntos de venta y plantaciones de marihuana, e intervinieron importantes cantidades de sustancias estupefacientes, como cocaína, heroína, marihuana, hachís, tusi, MDMA, diferentes fármacos, heroína, dinero en efectivo procedente del tráfico de drogas y armas de fuego

.

Denuncias contra el narcotráfico

La Policía recuerda que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.