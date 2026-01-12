Condenan a un conductor a 13 meses de prisión por la muerte de un joven de Lloseta al estrellarse el coche en el que viajaban contra un guardarraíl en Santa Maria

Una condena de 13 meses de prisión y otros tantos de retirada del carné de conducir. Esta ha sido la sentencia de un juzgado de Vía Alemania por un delito de homicidio por imprudencia leve al conductor de un Renault Clio rojo por la muerte de un joven de 27 años, que viajaba de copiloto, al estrellarse contra un guardarraíl en Santa Maria.

Los hechos que se han juzgado este lunes en Vía Alemania tuvieron lugar sobre las 2.40 horas del 7 de octubre de 2023 en el punto kilómetro 1,300 de la Ma-2020, que une las localidades de Santa Maria con Bunyola. Dos jóvenes circulaban en un Renault Clío de color rojo a gran velocidad. Ese tramo estaba limitado a 70 kilómetros por hora y quedó acreditado que el vehículo iba a unos 110 kilómetros por hora. La prueba de alcoholemia dio un resultado negativo.

El coche se estrelló contra un guardarraíl hasta el punto de arrancar unos 50 metros, luego se precipitó sobre un desnivel de unos cuatro metros hasta ir a parar a una finca privada. El joven Joan Fernández Servera, un vecino de Lloseta de 27 años, murió en el acto. El fuerte impacto le causó un traumatismo torácico-abdominal que le provocó una parada cardiorrespiratoria y la muerte. Su cadáver tuvo que ser excarcelado del interior del automóvil por una dotación de Bombers de Mallorca. Por el contrario, el conductor resultó completamente ileso. Este pudo salir del habitáculo por su propio pie y comprobó entonces que su amigo había fallecido en el acto. Su muerte causó una profunda consternación en la localidad de Lloseta, de donde era natural.

Negativo en la alcoholemia

La Guardia Civil de Tráfico abrió una investigación para reconstruir como se había producido el accidente con fatales consecuencias para el joven que viajaba en el asiento del copiloto. Las pesquisas determinaron que no había ningún otro vehículo estaba implicado y que la única causa fue una pérdida de control del conductor, que dio negativo en la prueba de alcoholemia. En concreto, este circulaba a 110 kilómetros por hora en un tramo con la velocidad limitada a 70.

Con carácter previo al juicio celebrado este jueves, el acusado, asistido por el abogado César Mateu, había abonado a la familia de la víctima la suma de 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Este hecho fue apreciado en la vista como una atenuante de reparación del daño. Tras alcanzar las partes un acuerdo de conformidad, el procesado fue condenado a 13 meses de prisión, que no cumplirá al carecer de antecedentes, y a la retirada del carné por el mismo periodo de tiempo.