Cinco años de cárcel por apuñalar a un desconocido en el cuello en el aeropuerto de Palma

Un hombre ha sido condenado hoy a cinco años y medio de prisión por intentar matar a un desconocido, al que clavó un cuchillo en el cuello, en el aeropuerto de Palma. El procesado asestó una puñalada a la víctima tras preguntarle por su teléfono móvil. El perjudicado precisó varios puntos de sutura, pero la agresión no afectó a órganos vitales. El acusado se ha declarado autor de un delito de intento de homicidio en una vista celebrada en la Audiencia Provincial tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que reclamaba inicialmente 10 años de cárcel por asesinato en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron a las diez y media de la mañana del 20 de mayo de 2025. El encausado, salvadoreño de 45 años, estaba en la pasarela que enlaza el aparcamiento de Son Sant Joan con la terminal de llegadas. Abordó a otro hombre, al que no conocía de nada, y empezó a pedirle explicaciones sobre el paradero de su teléfono móvil. Al parecer, pensaba que la víctima se lo había quitado.

El perjudicado le dijo que no sabía de qué le estaba hablando. Acto seguido, el procesado sacó un cuchillo de sierra y se lo clavó en el cuello. La puñalada le causó una herida inciso contusa y fue trasladado de urgencia a un hospital. Los médicos comprobaron que no tenía órganos vitales afectados y solo precisó puntos de sutura. Como secuela le quedó una cicatriz.

El agresor fue detenido por la Policía Nacional y desde entonces permanece en prisión. La Fiscalía le imputó un delito de asesinato en grado de tentativa, por el que reclamó una condena de 10 años de prisión y una indemnización de 4.224 euros para la víctima por las lesiones, las secuelas y el daño moral.

El acusado ha comparecido hoy en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, donde ha reconocido los hechos tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. El ministerio público ha rebajado su petición a cinco años y medio de cárcel, pena que el encausado ha aceptado. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.