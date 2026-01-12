Alarma en el aeropuerto de Palma por una fuga de gas en un autobús

Los bomberos del aeropuerto de Palma han intervenido este mediodía para asegurar la zona alrededor de un autobús de la EMT, que ha sufrido un escape de gas en uno de sus depósitos. Aunque el incidente ha provocado la alarma en la zona, se ha saldado sin mayores consecuencias.

El incidente ha ocurrido sobre la una y media del mediodía, cuando un autobús de la EMT que realizaba una parada en la terminal de llegadas del aeropuerto de Palma ha sufrido un escape en uno de los depósitos de gas natural que utiliza como combustible. Dotaciones de los bomberos del aeropuerto han acudido rápidamente al lugar y han asegurado la zona para evitar posibles accidentes.

Una dotación de los bomberos junto al autobús averiado. / B.RAMON

Finalmente el incidente no ha tenido mayores consecuencias. El depósito se ha vaciado en una zona despejada, por lo que no había riesgo de intoxicaciones. Una vez confirmado que no había riesgos, el vehículo ha sido trasladado a un taller para solucionar la avería.