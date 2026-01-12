Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cartel del Sant Sebastià QueerJucio profesor acosoAntònia FontCrisis en el MallorcaBonificaciones propietarios de pisos
instagramlinkedin

Alarma en el aeropuerto de Palma por una fuga de gas en un autobús

Los bomberos han asegurado la zona para evitar un incendio

Los bomberos, durante la intervención este mediodía junto al autobús averiado en el aeropuerto.

Los bomberos, durante la intervención este mediodía junto al autobús averiado en el aeropuerto. / B.RAMON

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Los bomberos del aeropuerto de Palma han intervenido este mediodía para asegurar la zona alrededor de un autobús de la EMT, que ha sufrido un escape de gas en uno de sus depósitos. Aunque el incidente ha provocado la alarma en la zona, se ha saldado sin mayores consecuencias.

El incidente ha ocurrido sobre la una y media del mediodía, cuando un autobús de la EMT que realizaba una parada en la terminal de llegadas del aeropuerto de Palma ha sufrido un escape en uno de los depósitos de gas natural que utiliza como combustible. Dotaciones de los bomberos del aeropuerto han acudido rápidamente al lugar y han asegurado la zona para evitar posibles accidentes.

Una dotación de los bomberos junto al autobús averiado.

Una dotación de los bomberos junto al autobús averiado. / B.RAMON

Finalmente el incidente no ha tenido mayores consecuencias. El depósito se ha vaciado en una zona despejada, por lo que no había riesgo de intoxicaciones. Una vez confirmado que no había riesgos, el vehículo ha sido trasladado a un taller para solucionar la avería.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
  2. Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
  3. Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
  4. El Govern frena por falta de agua la urbanización de un solar en Pla de na Tesa con capacidad para 85 viviendas
  5. Testimonio en primera persona: “Busco al hombre que me salvó la vida hace 35 años en Mallorca”
  6. El nuevo Paseo Marítimo renueva su oferta de restaurantes: De la brasería Mar Salada al japonés Roka o el nuevo bar Marítimo
  7. Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
  8. La anomalía poblacional de Mallorca: los cinco pueblos que pierden vecinos

Un incendio destruye un almacén a las afueras de Manacor

El hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca alega que fue agredido y pide su absolución

El hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca alega que fue agredido y pide su absolución

Alarma en el aeropuerto de Palma por una fuga de gas en un autobús

Alarma en el aeropuerto de Palma por una fuga de gas en un autobús

Muere el segundo hijo de la familia mallorquina que sufrió un grave accidente de tráfico en Barcelona

Muere el segundo hijo de la familia mallorquina que sufrió un grave accidente de tráfico en Barcelona

Desmantelan un punto de venta de droga en un piso de Palma donde vivía una mujer y sus hijos menores

Desmantelan un punto de venta de droga en un piso de Palma donde vivía una mujer y sus hijos menores

Juicio a un profesor por acoso a una familia y exhibicionismo en Llucmajor

Juicio a un profesor por acoso a una familia y exhibicionismo en Llucmajor

Detenido con diversas drogas durante un control de la Policía Local de Palma

Detenido con diversas drogas durante un control de la Policía Local de Palma

Cinco años de cárcel por apuñalar a un desconocido en el cuello en el aeropuerto de Palma

Cinco años de cárcel por apuñalar a un desconocido en el cuello en el aeropuerto de Palma
Tracking Pixel Contents