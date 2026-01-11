Un herido al colisionar un coche y un tractor en la carretera de Campos a la Colònia de Sant Jordi
El turismo volcó tras el choque y el ocupante sufrió lesiones graves
Un hombre de 42 años resultó herido de gravedad ayer por la tarde cuando el coche que conducía se estrelló contra un tractor en la carretera de Campos a la Colònia de Sant Jordi. El turismo volcó tras la colisión y su ocupante fue evacuado en ambulancia al hospital de Manacor.
El accidente, según informan desde el 061, ocurrió poco antes de las siete de la tarde de ayer, en la carretera de Campos a la Colònia, a un kilómetro de Campos. Un turismo se estrelló contra un tractor y quedó volcado en medio de la calzada.
Al lugar acudieron tanto ambulancias como Policía Local y Guardia Civil de Tráfico. El conductor del coche había sufrido lesiones graves, por lo que fue trasladado en ambulancia al hospital de Manacor, que activó el Código Politrauma.
