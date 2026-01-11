Detenido en Palma un presunto ladrón que dijo ser el fontanero

La Policía Local de Palma arrestó a un hombre de 48 años, de nacionalidad gambiana, por robar en un piso de la calle Sant Ignasi, en La Soledat. El individuo manifestó a los agentes que había entrado en el domicilio porque le habían contratado para hacer un trabajo de fontanería.

El incidente ocurrió a las cinco menos cuarto de la tarde edel pasado día 2, cuando la base del 092 envió a una dotación de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) tras recibir el aviso de que una pareja estaba intentando acceder a un domicilio de la calle Sant Ignasi, en La Soledat.

Los presuntos autores forzaron la cerradura y, una vez en el interior, arrancaron la centralita de la alarma, valorada en unos 700 euros, antes de huir.

Gracias a la descripción, varias unidades iniciaron una batida por la zona, con el apoyo de la Unidad Motorizada (Umot). Poco después, los agentes localizaron, en la calle Tomàs Rul·lan, a un individuo que coincidía plenamente con las características de uno de los sospechosos.

Al ser interceptado, el sospechoso reconoció haber estado en el lugar, pero alegó que le habían contratado para un trabajo de fontanería. Ante las evidencias, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y otro de daños, y trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, fue traspasado a la Policía Nacional.