Detenido por estafar 30.000 euros a la empresa para la que trabajaba en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre por estafar más de 30.000 euros a la empresa para la que trabajaba mediante transferencias y cargos no autorizados en las cuentas corporativas.

El sospechoso fue arrestado el pasado miércoles por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional tras una investigación iniciada semanas atrás.

El pasado día 2 de diciembre la Policía recibió una denuncia en la que se alertaba de un presunto uso fraudulento de fondos de una empresa. Según la información recabada, el presunto autor habría aprovechado su posición profesional y el acceso que le conferían sus funciones para ejecutar diversas operaciones económicas sin la autorización del titular legítimo de las cuentas.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes detectaron la existencia de numerosas operaciones presuntamente fraudulentas, consistentes en transferencias bancarias por un importe total de más de 20.000 euros, así como cargos efectuados mediante tarjetas bancarias vinculadas a las cuentas empresariales por un valor adicional de más de 9.100 euros. Todas estas operaciones se habrían llevado a cabo sin conocimiento, ni consentimiento del propietario de los fondos.

Las diligencias practicadas por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos permitieron identificar y localizar al presunto responsable, que fue detenido como presunto autor de un delito de estafa

Desde la Policía Nacional, se recuerda la importancia de la prevención y el control interno en el ámbito empresarial, especialmente en aquellos puestos que conllevan acceso directo a la gestión de fondos, con el objetivo de evitar conductas delictivas de esta naturaleza.