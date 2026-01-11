Detenido por amenazar con una navaja a una empleada de un supermercado de Palma para robar seis paquetes de jamón

Agentes de la Policía Nacional arrestaron ayer al mediodía a un ciudadano argelino que presuntamente amenazó con una navaja a la empleada de un supermercado de Palma que le sorprendió tratanto de llevarse seis paquetes de jamón. La trabajadora tuvo que colocar un carro de la compra entre élla y el atracador para evitar que la hiriera.

Los hechos ocurrieron ayer al mediodía. La central del 091 recibió una llamada que alertaba de que un hombre acababa de sustraer objetos de un establecimiento comercial, y había amenazado al personal con un arma blanca. Al llegar una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, el presunto autor ya había huido.

Tras recopilar las características físicas del asaltante aportadas por los testigos, los agentes realizaron batidas por la zona. Instantes más tarde, localizaron a un hombre que encajaba plenamente con el presunto autor, cerca de la prisión vieja de Palma, y que llevaba una navaja en la mano. La patrulla le retuvo de inmediato y le quitó el arma.

Al mismo tiempo, una patrulla de paisano se dirigió a la tienda para entrevistarse con una responsable. Esta explicó que el presunto autor se marchaba sin pagar media docena de paquetes de jamón serrano. La trabajadora, que recriminó el hecho, pudo recuperar los productos, pero el individuo la amenazó una navaja. La mujer interpuso un carro de la compra entre los dos para evitar ser herida y el ladrón huyó.

El hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de robo con violencia.