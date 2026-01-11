Una anciana de 80 años sufre quemaduras al incendiarse una manta eléctrica en su casa de Génova, en Palma

Una anciana de 80 años sufrió quemaduras en un pie ayer por la noche tras prenderse fuego una manta eléctrica que tenía sobre las piernas en su domicilio, en el Camí del Tramvia en la barriada palmesana de Génova. Un vecino que acudió corriendo al oír sus gritos apagó el fuego y evitó que la mujer sufriera lesiones más graves.

El incidente, según informan fuentes de los organismos de emergencia, ocurrió sobre las once de la noche de ayer, en una casa ubicada en el Camí del Tramvia, en Génova, donde vive sola una anciana de 80 años. Según las primeras informaciones recogidas en el lugar, la mujer estaba sentada en un sofá con una manta eléctrica sobre las piernas, y tenía a su lado una estufa de butano. Al parecer la manta se prendió fuego al entrar en contacto con la llama de la estufa, y le provocó quemaduras en un pie.

Un vecino de la víctima oyó sus gritos y acudió en su ayuda. Esta persona pudo apagar el fuego de la manta y sacar la fuera de casa antes de que las llamas se extendieran, lo que evitó una desgracia mayor.

Tras recibir los avisos, acudieron al lugar dotaciones del 061, Bombers de Palma y la Policía Nacional. Cuando llegaron los bomberos se encontraron con que el fuego ya había sido sofocado. Se limitaron a asegurarse de que tanto la estufa como la manta estaban desconectadas. Mientras tanto, el equipo de una ambulancia prestó las primeras asistencias a la anciana. En principio solo sufrió quemaduras leves en un pie y no tuvo que ser hospitalizada.

Poco después, sobre la una de la madrugada, los Bomberos tuvieron que intervenir para sofocar un fuego en una caseta utilizada como trastero instalada en una terraza de un primer piso de la calle Josep Anselm Clavé, en el centro de Palma. Fueron los vecinos del piso siniestrado los que dieron la voz de alarma, ya que el propietario estaba durmiendo y no se había dado cuenta del incendio. Los bomberos pudieron sofocar las llamas rápidamente, y el interior del domicilio no sufrió años, aunque la caseta de la terraza quedó destruida.