El vendaval provoca diversos incidentes en Mallorca

Los Bombers de Palma y de Mallorca han tenido que realizar una decena de intervenciones durante la pasada madrugada y esta mañana a causa del temporal de viento que está afectando a la isla, que permanenece en alerta amarilla. El siniestro más grave ha sido el desplome de una palmera en el Paseo Marítimo de Palma, que ha afectado al cableado eléctrico y a un coche aparcado.

Según informan fuentes de los distintos cuerpos de emergencia, durante la noche pasada se han registrado una decena de incidentes en distintos puntos de la isla, la mayoría de escasa gravedad. Se trata del desprendimiento de ramas sobre la carretera o distintos elementos urbanos, como toldos o persianas, que amenazaban con caer.

Los Bombers de Palma tuvieron que intervenir sobre la una de la madrugada para asegurar una zona del Paseo Maritimo donde había caído una palmera de grandes dimensiones, que causó desperfectos en el cableado eléctrico y en un coche estacionado.

La isla se encuentra en alerta amarilla por las fuertes racha de viento y oleaje.