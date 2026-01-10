Rescatan en helicóptero a un ciclista herido en una zona de montaña de Esporles
Los Bombers de Mallorca han evacuado al hombre, de unos 60 años, directamente a Son Espases
El helicóptero Milana de los Bombers de Mallorca ha evacuado esta mañana a Son Espases a un ciclista de unos 60 años que ha resultado herido al sufrir una caída cuando circulaba por un sendero de montaña en la zona de Esporles.
Según informan los Bombers de Mallorca, su servicio ha recibido el aviso esta mañana de que un hombre de unos 60 años había sufrido una caída cuando circulaba en bicicleta por un sendero de montaña en Esporles. Los Bombers han activado su helicóptero, sa Milana. Los tripulantes han localizado desde el aire el lugar donde estaba el herido, una zona de difícil acceso, y lo han izado con una grúa. La aeronave ha trasladado al accidentado directamente al hospital de Son Espases, donde ha sido sometido a un reconocimiento médico.
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
- Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
- Baleares detecta un brote de viruela del mono: registrada una nueva variante que nunca había circulado en las islas
- Mallorca, en alerta por la borrasca Goretti: suben las temperaturas pero el viento soplará con fuerza