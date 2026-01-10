Rescatan en helicóptero a un ciclista herido en una zona de montaña de Esporles

El helicóptero Milana de los Bombers de Mallorca ha evacuado esta mañana a Son Espases a un ciclista de unos 60 años que ha resultado herido al sufrir una caída cuando circulaba por un sendero de montaña en la zona de Esporles.

Según informan los Bombers de Mallorca, su servicio ha recibido el aviso esta mañana de que un hombre de unos 60 años había sufrido una caída cuando circulaba en bicicleta por un sendero de montaña en Esporles. Los Bombers han activado su helicóptero, sa Milana. Los tripulantes han localizado desde el aire el lugar donde estaba el herido, una zona de difícil acceso, y lo han izado con una grúa. La aeronave ha trasladado al accidentado directamente al hospital de Son Espases, donde ha sido sometido a un reconocimiento médico.