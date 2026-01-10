Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre ebrio se planta delante de un autobús en Palma

El individuo estaba en la calzada de una rotonda de Sant Agustí y amenazaba a los conductores

Agentes de la Policía Local de Palma, en una foto de archivo.

Agentes de la Policía Local de Palma, en una foto de archivo. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad de Seguridad Integral (Usei) tuvieron que intervenir en la tarde del pasado día 6 en un incidente en el que un hombre, al parecer bajo la influencia del alcohol se plantó delante de un autobús en una rotonda de Sant Agustí e impedía la marcha del vehículo, al tiempo que profería amenazas de muerte.

Los hechos, según informa la Policía Local, ocurrieron sobre las ocho de la tarde del pasado día 6, en la rotonda situada frente al polideportivo Rudy Fernández, en Sant Agusti. La central del 092 recibió varios avisos de que había una persona en medio de la calzada que impedía la circulación, al tiempo que profería amenazas contra conductores y peatones.

Una patrulla acudió al lugar y localizó al individuo, un hombre de nacionalidad marroquí de 48 años, que presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. El individuo se encontraba delante de un autobús de la EMT, impidiéndole el paso y golpeando con los puños el parabrisas.

Ante el estado de agitación del hombre, se solicitó el apoyo de otra unidad. Los agentes procedieron a retirar al individuo de la calzada para garantizar la seguridad y restablecer la circulación, iniciando las diligencias pertinentes por un presunto delito de desórdenes públicos.

La Policía Local recuerda que las conductas que interrumpen un servicio público esencial y ponen en riesgo la seguridad vial son perseguidas para garantizar la convivencia ciudadana.

