Un herido en una colisión de dos coches en la autopista de Llucmajor
La víctima fue atendida por una ambulancia del 061, aunque su estado en principio no era grave
El siniestro provocó grandes retenciones de tráfico en el sentido a Palma
Una persona resultó herida ayer por la tarde en una colisión por alcance de dos vehículos en la autopista de Palma a Llucmajor (MA-19) , a la altura del aeropuerto. El siniestro ocasionó grandes retenciones en el sentido a Palma.
El accidente, según informa la Guardia Civil, se produjo sobre las ocho y media de la tarde en la autopista de Llucmajor (Ma-19), a la altura de la salida 3, que da acceso al aeropuerto. Dos coches que circulaban en sentido a Palma colisionaron por alcance y una persona resultó herida. Al lugar acudió una ambulancia del 061, que atendió al herido y lo trasladó a un centro sanitario, aunque en principio las lesiones que sufría eran leves.
El accidente ocasionó grandes retenciones en sentido a Palma. La Guardia Civil de tráfico estuvo regulando la circulación para tratar de agilizarlo hasta que los vehículos fueron retirados.
