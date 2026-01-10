Detenido con 200 pastillas de un fármaco contra la epilepsia en Palma

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido un hombre argelino como presunto autor de un delito contra la salud pública. Una patrulla le interceptó en Son Gotleu y descubrió que llevaba encima 200 comprimidos de un medicamento para tratar la epilepsia.

La tarde del miércoles, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional realizaba labores de prevención de la delincuencia por el barrio de Son Gotleu. Los agentes se percataron de que en una zona de la barriada, conocida por ser uno de los puntos de menudeo de sustancias estupefacientes, había un grupo de cuatro varones que se separaron rápidamente al observar a los agentes y trataron de abandonar el lugar.

Al observar la reacción de los cuatro hombres los agentes se apearon del vehículo policial y los identificaron y cachearon por si portaban alguna sustancia estupefaciente.

Durante la identificación y cacheo de uno de los individuos, se le localizó escondido entre sus pertenencias 14 “blíster”, unidos con una goma de pelo, con un total de unas 200 píldoras de un medicamento. Los agentes interrogaron al individuo por el origen de las dosis, así como por el destino de las mismas, no aportando el presunto autor ninguna justificación, añadiendo únicamente que eran medicamentos para el “dolor de cabeza”.

Una vez que los agentes de la Policía Nacional realizaron las comprobaciones necesarias en cuanto a la medicación intervenida, tuvieron conocimiento de que la misma unicamente se podría adquirir bajo prescripción facultativa para el tratamiento de diversas enfermedades como la epilepsia, procediendo a la intervención de las dosis.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo trasladado hasta dependencias policiales, al resto de los individuos identificados se les intervinieron varias pastillas del mismo medicamento no aportando los mismo ninguna justificación ni receta de estos.