Un ciclista fallece de muerte natural cuando circulaba por s'Aranjassa
La Guardia Civil reguló el tráfico mientras la Policía Nacional realizaba una inspección ocular
Un ciclista de unos 70 años ha fallecido esta mañana tras sufrir una enfermedad súbita mientras circulaba por la carretera vieja de Llucmajor, a la altura de s'Aranjassa. Al lugar se han desplazado varias dotaciones de ambulancias, que no han podido hacer nada por su vida, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y dotaciones de la Policía Nacional.
El accidente ha ocurrido esta mañana, a la altura del kilómetro 13,6 de la carretera vieja de Llucmajor (Ma-19a), cerca de s'Aranjassa. Al parecer el ciclista se ha sentido indispuesto y ha caído desplomado, según todos los indicios a causa de una enfermedad fulminante.
Al lugar ha acudido una ambulancia, pero la dotación sanitaria no ha podido reanimar al hombre, que ha fallecido. Al no tratarse de un accidente ha sido la Policía Nacional la que se ha hecho cargo de las diligencias, mientras que la Guardia Civil han regulado el tráfico mientras los policías realizaban la inspección ocular.
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
- Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
- Baleares detecta un brote de viruela del mono: registrada una nueva variante que nunca había circulado en las islas
- Mallorca, en alerta por la borrasca Goretti: suben las temperaturas pero el viento soplará con fuerza