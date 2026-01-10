Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un ciclista fallece de muerte natural cuando circulaba por s'Aranjassa

La Guardia Civil reguló el tráfico mientras la Policía Nacional realizaba una inspección ocular

Ambulancias del 061, en una imagen de archivo.

Ambulancias del 061, en una imagen de archivo. / CAIB

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un ciclista de unos 70 años ha fallecido esta mañana tras sufrir una enfermedad súbita mientras circulaba por la carretera vieja de Llucmajor, a la altura de s'Aranjassa. Al lugar se han desplazado varias dotaciones de ambulancias, que no han podido hacer nada por su vida, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y dotaciones de la Policía Nacional.

El accidente ha ocurrido esta mañana, a la altura del kilómetro 13,6 de la carretera vieja de Llucmajor (Ma-19a), cerca de s'Aranjassa. Al parecer el ciclista se ha sentido indispuesto y ha caído desplomado, según todos los indicios a causa de una enfermedad fulminante.

Al lugar ha acudido una ambulancia, pero la dotación sanitaria no ha podido reanimar al hombre, que ha fallecido. Al no tratarse de un accidente ha sido la Policía Nacional la que se ha hecho cargo de las diligencias, mientras que la Guardia Civil han regulado el tráfico mientras los policías realizaban la inspección ocular.

