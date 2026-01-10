Un hombre recibe tres puñaladas en una trifulca en un after de Gomila y la Policía busca al sospechoso
El herido está bajo custodia policial en el hospital ya que también ha agredido a otra persona
La Policía Nacional investiga una trifulca ocurrida la tarde de este viernes en un establecimiento de la zona de Gomila (Palma) en la que un hombre ha resultado herido tras recibir tres puñaladas y está buscando al supuesto autor de la agresión.
Los hechos, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, han ocurrido sobre las 17.30 horas en un after de la calle Joan Miró.
Ha sido entonces cuando se ha producido una trifulca, cuyas circunstancias por el momento se desconocen, en la que se han visto involucradas tres personas.
Un hombre ha recibido tres puñaladas, dos en un brazo y otra en el abdomen, que le ha perforado la vejiga, y ha sido trasladado por los servicios de emergencias al Hospital Universitario de Son Espases para ser intervenido de urgencia.
Este mismo hombre, en algún momento de la tarde --se desconoce si antes o después de recibir las puñaladas--, ha agredido con un arma blanca a otra persona, quien ha sufrido heridas leves.
El hombre hospitalizado, de unos 30 años, sigue hospitalizado y bajo custodia policial. Cuando reciba el alta previsiblemente será detenido.
Mientras tanto, los policías han desplegado un dispositivo para tratar de localizar al hombre que ha agredido a este último, quien ha huido del lugar de los hechos. El sospechoso, de nacionalidad española, está plenamente identificado por los investigadores.
