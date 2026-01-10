Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierra Can XiscosFuncionaria Santa MargalidaJaime AngladaCamarero s'Arenal Pagos BLista Espera Tarjeta Única
instagramlinkedin

Un hombre recibe tres puñaladas en una trifulca en un after de Gomila y la Policía busca al sospechoso

El herido está bajo custodia policial en el hospital ya que también ha agredido a otra persona

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas.

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. / POLICÍA

EP

Palma

La Policía Nacional investiga una trifulca ocurrida la tarde de este viernes en un establecimiento de la zona de Gomila (Palma) en la que un hombre ha resultado herido tras recibir tres puñaladas y está buscando al supuesto autor de la agresión.

Los hechos, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, han ocurrido sobre las 17.30 horas en un after de la calle Joan Miró.

Ha sido entonces cuando se ha producido una trifulca, cuyas circunstancias por el momento se desconocen, en la que se han visto involucradas tres personas.

Un hombre ha recibido tres puñaladas, dos en un brazo y otra en el abdomen, que le ha perforado la vejiga, y ha sido trasladado por los servicios de emergencias al Hospital Universitario de Son Espases para ser intervenido de urgencia.

Este mismo hombre, en algún momento de la tarde --se desconoce si antes o después de recibir las puñaladas--, ha agredido con un arma blanca a otra persona, quien ha sufrido heridas leves.

El hombre hospitalizado, de unos 30 años, sigue hospitalizado y bajo custodia policial. Cuando reciba el alta previsiblemente será detenido.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, los policías han desplegado un dispositivo para tratar de localizar al hombre que ha agredido a este último, quien ha huido del lugar de los hechos. El sospechoso, de nacionalidad española, está plenamente identificado por los investigadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
  2. Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
  3. La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
  4. Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano
  5. El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
  6. Baleares detecta un brote de viruela del mono: registrada una nueva variante que nunca había circulado en las islas
  7. Mallorca, en alerta por la borrasca Goretti: suben las temperaturas pero el viento soplará con fuerza
  8. Utz Claassen, expropietario del Real Mallorca: 'Sin nosotros, el club ya no existiría

Un hombre recibe tres puñaladas en una trifulca en un after de Gomila y la Policía busca al sospechoso

Detenido con 200 pastillas de un fármaco contra la epilepsia en Palma

Un hombre ebrio se planta delante de un autobús en Palma

El vendaval provoca diversos incidentes en Mallorca

El vendaval provoca diversos incidentes en Mallorca

Dos detenidas por pegar una paliza a una chica para robarle el bolso en Palma

Juzgan con jurado este lunes a un acusado de matar a puñaladas a un hombre que entró a robar marihuana en su casa de Inca

Juzgan con jurado este lunes a un acusado de matar a puñaladas a un hombre que entró a robar marihuana en su casa de Inca

La macrocausa contra el Charly y otras 73 personas por narcotráfico se traslada a la Audiencia Nacional

La macrocausa contra el Charly y otras 73 personas por narcotráfico se traslada a la Audiencia Nacional

Condenada a 17 años de cárcel la mujer que mató a su tía en Sineu y metió el cadáver en una maleta

Condenada a 17 años de cárcel la mujer que mató a su tía en Sineu y metió el cadáver en una maleta
Tracking Pixel Contents