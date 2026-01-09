El SUP se personará como acusación contra la detenida que mordió a un policía en la Jefatura de Palma

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha manifestado su "condena absoluta y rotunda" ante la grave agresión sufrida por un agente durante una intervención policial, en la que una detenida le mordió, provocando la activación inmediata del protocolo sanitario por riesgo de VIH. El incidente ocurrió el pasado lunes en la Jefatura de Policía, donde una mujer, que había sido arrestada por malos tratos a su compañero sentimental, se enfrentó a los agentes que la custodiaban y mordió a uno de ellos en una pierna.

Desde el SUP consideran estos hechos "extremadamente graves e intolerables. Ningún policía debe ver comprometida su integridad física ni su salud por el simple hecho de cumplir con su deber y proteger a la ciudadanía".

Por este motivo, el SUP ha anunciado que se personará como acusación en el procedimiento judicial contra la detenida, con el objetivo de que estos hechos no queden impunes y se depuren todas las responsabilidades penales que correspondan. La defensa jurídica del caso será asumida por el abogado Eduardo Luna.

El SUP reitera su compromiso firme con la protección de los policías nacionales, tanto en el ámbito operativo como en el legal y sanitario, y exige el máximo respaldo institucional para los agentes que sufren agresiones en acto de servicio.

Asimismo, desde el sindicato policial insisten en la necesidad de reforzar las medidas de protección y las consecuencias penales frente a este tipo de ataques, que suponen no solo una agresión física, sino también un grave riesgo para la salud y la estabilidad emocional de los funcionarios policiales.

El SUP recalca que no permitirá que este tipo de conductas queden sin respuesta y continuará defendiendo, con todos los medios a su alcance, la dignidad, seguridad y derechos de los policías nacionales.