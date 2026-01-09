Roban el móvil a un viandante en Palma tras practicarle un 'mataleón'

Un hombre se encontraba andando esta madrugada por la zona de centro de Palma, en una de las calles adyacentes a la calle Manacor, cuando fue abordado por cuatro individuos. Uno de ellos, de nacionalidad marroquí, le practicó un 'mataleón' para cortarle la respiración y le robó el teléfono móvil. Agentes de la Policía Nacional han detenido poco después al supuesto atracador por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos han ocurrido sobre la una y media de la madrugada de este viernes en las inmediaciones de la calle Manacor de Palma, en la zona centro. Un hombre se encontraba paseando cuando se encontró con un grupo de cuatro individuos. Uno de ellos le rodeó y le hizo un 'mataleón' para cortarle la respiración y le robaron el móvil. Al toparse el asaltante con una patrulla de la Policía Nacional, este comenzó a realizar movimientos erráticos para tratar de despistar a los policías.

Al ver su comportamiento sospechoso, los agentes se apearon del vehículo y le interceptaron. Este mostró en todo momento una actitud nerviosa y dubitativa al ser preguntado por los policías. Tras identificarle, el sujeto fue cacheado y le intervinieron diez tarjetas telefónicas prepago precintadas de 10 y 15 euros en su envoltorio, repartidas en diversas partes de su cuerpo, y un teléfono móvil.

Tras localizar todos estos efectos, los agentes solicitaron a este individuo que desbloqueara el teléfono móvil, ante las sospechas de que pudiera ser robado. Estas se confirmaron al no poder conseguirlo. A continuación los policías le preguntaron por el origen del terminal y de la decena de tarjetas prepago. No pudo justificar su procedencia.

Llamada del dueño

Mientras los policías nacionales hacían diversas gestiones, el teléfono móvil intervenido recibió una llamada. Un hombre se identificó como el dueño del terminal e indicó que había sufrido un robo con violencia del mismo cometido por cuatro jóvenes.

La víctima indicó que había sido abordada por cuatro individuos cuando se encontraba en una calle adyacente de la calle Manacor. Uno de ellos le agarró por detrás y le practicó un 'mataleón' mientras otro le arrebataba el móvil. Como consecuencia de la falta de aire, perdió el conocimiento. Cuando recobró la conciencia se percató de que le habían abandonado en el lugar. Los agentes le indicaron los trámites que debía seguir para interponer la correspondiente denuncia.

A tenor de estos hechos, los policías detuvieron a este individuo al que habían interceptado por un presunto delito de robo con violencia. A continuación fue trasladado a dependencias policiales. Las pesquisas continúan. El Grupo de investigación de la Comisaría de Centro prosigue con las indagaciones. No se descartan más detenciones ni la imputación de más hechos delictivos al individuo arrestado.