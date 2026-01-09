La Policía Local de Palma interviene una cuchilla de afeitar y un hacha en dos controles

Agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma han realizado dos intervenciones en los últimos días en distintos dispositivos de seguridad ciudadana, que se han saldado con la incautación de diversas armas blancas, como un hacha y una cuchilla, que llevaban dos individuos, así como sustancias estupefacientes.

La primera intervención tuvo lugar la tarde del 7 de enero, sobre las ocho y cuarto de la tarde en la avenida de México. En respuesta a las demandas vecinales, una patrulla identificó al conductor de un vehículo, un hombre español de 36 años. En el registro del coche, los agentes hallaron un hacha y un bastón, colocados al alcance de la mano junto a los asientos. Además, se le intervinieron diversas dosis de cocaína y marihuana.

La segunda intervención se produjo sobre las doce y media de la madrugada del 8 de eneropor la misma unidad, en la plaza Francesc Garcia i Orell, otra zona con numerosas quejas vecinales por altercados. Los agentes identificaron a un hombre ecuatoriano de 51 años, al que le encontraron una cuchilla de afeitar escondida entre la ropa.

La cuchilla de afeitar intervenida a un individuo en la Plaza de las Columnas. / Policía Local de Palma

Por estos hechos, se levantaron las correspondientes actas por infracción a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La Policía Local mantiene los dispositivos de vigilancia preventiva en estas zonas para garantizar la convivencia.