Piden cinco años de cárcel por una agresión sexual a su exnovia de 16 años en Mallorca

La Fiscalía solicita una condena de cinco años de prisión para un joven acusado de una agresión sexual a su exnovia, que tenía 16 años, en Mallorca. El caso debía ser enjuiciado ayer en un juzgado de lo penal de Palma, pero la Fiscalía solicitó que sea la Audiencia Provincial quien lo asuma y la magistrada así lo acordó.

Los hechos, según sostiene el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, ocurrieron en la mañana del 1 de junio de 2024. El acusado, que tenía entonces 18 años, estaba tumbado en una cama junto a su expareja, una adolescente de 16 años. El sospechoso, sin el consentimiento de ella, empezó a masturbarse restregándose contra su espalda y las nalgas, relata la Fiscalía.

La menor presentó una denuncia por estos hechos y un juzgado de violencia sobre la mujer inició una investigación. Tras las pesquisas, el ministerio público imputa al joven un delito de agresión sexual, por el que reclama una condena de cinco años de cárcel y una orden de alejamiento de la chica.

La Fiscalía advirtió ayer que, por error, el caso había sido remitido a un juzgado de lo penal de Palma cuando debe ser la Audiencia Provincial quien asuma el juicio dada la extensión de la pena.