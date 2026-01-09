Orden de busca y captura contra un acusado de un violento atraco a un turista en s'Arenal

Un juzgado de Palma decretó ayer una orden de busca y captura de un acusado de un violento atraco a un turista en s’Arenal, en Palma, que no se presentó al juicio. La Fiscalía reclama para él una condena de cuatro años de prisión.

Los hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2024 en la carretera de s’Arenal. El acusado supuestamente abordó a la víctima y le cambió el collar que llevaba por otro. Cuando el perjudicado le exigió que se lo devolviera, el sospechoso se negó a ello y empezó a golpearle con el collar en la cara. Finalmente, acabó dándole un puñetazo en la cara, que le hizo caer al suelo para poder escapar.

El turista sufrió una contusión en un codo y una herida en una ceja, por lo que tuvo que recibir asistencia médica. El ministerio público imputa al procesado delitos de robo con violencia y lesiones. Además de los cuatro años de prisión, la Fiscalía pide que indemnice al perjudicado con 1.370 euros.

El acusado debía comparecer ayer en el juicio en un juzgado de lo penal de Palma. El joven, senegalés de 31 años, no acudió a la cita y la Fiscalía reclama que se dictase una orden de busca y captura. La jueza así lo acordó.