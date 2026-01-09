La macrocausa contra el Charly y otras 73 personas por narcotráfico se traslada a la Audiencia Nacional

La investigación por narcotráfico contra Carlos Cortés Radó, alias el Charly, y otras 73 personas se va de Mallorca. El Tribunal Supremo ha decretado que la Operación Jaque Mate no es competencia del juzgado de instrucción de Palma donde estaba siendo tramitada, sino de la Audiencia Nacional. En una reciente resolución, el alto tribunal concluye que ese debe ser el órgano encargado de cerrar las pesquisas y enjuiciar los hechos, ya que se cumplen los requisitos para ello. El fallo recuerda que, según las pesquisas, el caso implica a grupos organizados y los delitos se habrían cometido en tres provincias diferentes: Balears, Valencia y Murcia. La investigación de la Guardia Civil permitió decomisar más de 1.000 kilos de cocaína.

El Tribunal Supremo ha estimado así el recurso presentado por uno de los investigados radicado en Valencia, que solicitó el traslado del procedimiento a la Audiencia Nacional. La Fiscalía del Supremo se había adherido a esta petición, después de que tanto el juzgado de instrucción de Palma como la Audiencia Provincial de Balears denegaran esta solicitud. En la sentencia que zanja el asunto, el alto tribunal señala que en este caso "las ramificaciones de la organización criminal alcanzaban a varios territorios, habiéndose producido incautaciones de cantidades importantes de cocaína en diferentes territorios -999 kilogramos en Murcia; 10 en Palma y tres, de aproximadamente cuatro kilos cada una, en Valencia-", por lo que "concurren los requisitos para la asunción de competencia por la Audiencia Nacional".

La resolución, contra la que no cabe recurso, implica que el proceso abandona el juzgado de instrucción número 7 de Palma, que tuteló la investigación desde el principio. El procedimiento está ya muy avanzado y el magistrado dictó en mayo de 2025 el auto de procesamiento. En él acusó a Cortés -primo hermano de la Paca y ex presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Balears (Fagib)- y a otras 74 personas por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Entre los acusados figura Iván Campos, hijo del Pablo, el histórico narco de La Soledat. También están imputados importantes grupos de traficantes de la península, que traían enormes alijos de cocaína desde Colombia que acababan en Mallorca y otros puntos de España.

El alijo de 1.300 kilos de cocaína, en la Comandancia de Palma. / Efe

El auto señalaba al Charly como el máximo responsable del clan de Los Valencianos, un grupo de traficantes del que formaban parte también su mujer, su cuñado y otros familiares suyos residentes en Sagunto (Valencia). El magistrado enumera diversas evidencias recabadas durante meses por la Guardia Civil que implicarían al Charly en la llegada a Mallorca de grandes cantidades de cocaína.

El juez apunta directamente a Cortés como el artífice de la introducción en la isla de una partida de 10 kilos de esta droga que fue interceptada por los agentes en el Puerto de Palma el 8 agosto de 2023. El alijo fue decomisado en un camión que llegaba a la isla a bordo de un buque comercial. El magistrado señala que las pesquisas de la Guardia Civil vinculan al Charly con las reuniones que en las semanas anteriores se llevaron a cabo, tanto en Mallorca como en Sagunto, para preparar la introducción de este alijo, que no sería el primero. También considera sospechosas las llamadas telefónicas intervenidas a Cortés, en las que haría referencia velada al tráfico de drogas y emplazaba a sus interlocutores a comunicarse a través de WhatsApp para no ser descubiertos. En estos pinchazos, el Charly y sus interlocutores aluden a plátanos y aceite y el acusado sostuvo en su declaración ante el juez que obedecían a su labor en el banco de alimentos, pero el magistrado no da credibilidad a esa versión y sostiene que se referían a estupefacientes.

También implica a Iván Campos, hijo de el Pablo, y dos empresarios de Mallorca: el dueño de una discoteca donde se distribuía la droga el menudeo y el propietario de un negocio de compraventa de oro. La cocaína que llegaba a la isla iba destinada principalmente puntos de venta del poblado de Son Banya y La Soledat, recoge el auto.

El juez acusa también a una treintena de personas afincadas en Valencia y Murcia, la mayoría de nacionalidad colombiana, que se encargaban de traer a España desde su país enormes cantidades de cocaína. Este grupo tenía contactos con poderosos grupos de narcos sudamericanos para abastecerse de droga. En diciembre de 2023, la Guardia Civil decomisó 999 kilos de cocaína pura oculta en rocas en una nave industrial en Ceheguín (Murcia). En los meses siguientes, los investigadores se incautaron de varios kilos más en viviendas controladas por esta organización en Valencia.