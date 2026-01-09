Juzgan con jurado este lunes a un acusado de matar a puñaladas a un hombre que entró a robar marihuana en su casa de Inca
El fiscal pide para el procesado una pena de 15 años de prisión por un presunto delito de homicidio
Un hombre de 54 años se sentará este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma en un juicio con jurado por un presunto delito de homicidio, al haber matado a cuchilladas a la víctima, que había entrado en su finca de Inca con la supuesta intención de robarle marihuana. Paralelamente, otros tres encausados también comparecerán por haber participado en el intento de robo. El fiscal pide para el primero una pena de 15 años de prisión. Mientras que para los otros tres solicita 11 meses de cárcel.
Los hechos que se juzgarán a partir de este lunes tuvieron lugar sobre las ocho de la tarde del 24 de septiembre de 2020 en una finca situada en el Camí de Can Batle, en las afueras de Inca. Cuatro hombres se habían desplazado hasta allí a bordo de un coche con la supuesta intención de robar marihuana. Tres de ellos permanecían dentro del vehículo, mientras que Jaume Llabrés, de 33 años, decidió adentrarse en la parcela.a través de un agujero, que había en la valla metálica. Esta se encontraba levantada sobre un muro de marés de 1,62 metros de altura. Su objetivo era sustraer algunas plantas de marihuana.
El dueño de la finca sorprendió al ladrón nada más adentrarse en la finca. "Movido con el ánimo de acabar con su vida", resalta el fiscal en su escrito de acusación, cogió un cuchillo de grandes dimensiones, de unos 13 centímetros de longitud. A continuación le asestó a la víctima varias puñaladas, que provocó que la víctima sangrara abundantemente.
Murió desangrado
Como buenamente pudo, el ladrón de marihuana logró salir a duras penas de la finca donde tenía planeado perpetrar el robo de marihuana. Mientras, el dueño de la finca le persiguió cuchillo en mano. Nada más darle alcance le asestó nuevamente más cuchilladas, que le causaron un sangrado múltiple. Posteriormente, se marchó. De acuerdo con el escrito del ministerio público, este asumió que "moriría desangrado" en un breve lapso de tiempo. La masiva pérdida de sangre le causó un shock hipovolémico y la muerte en el mismo lugar de los hechos.
