Indignación entre los vecinos de s'Esgleieta tras una nueva oleada de robos y actos vandálicos

Vecinos de s’Esgleieta han sido víctimas de una oleada de robos en vehículos y diversos actos vandálicos producidos en los últimos días. Algunos residentes de este pequeño núcleo de población situado a la altura del kilómetro 10 de la carretera que conduce de Palma a Valldemossa han denunciado los hechos ante el ayuntamiento y la policía local de Esporles, con la esperanza de que se tomen medidas al respecto.

Varios coches estacionados han visto rotas sus lunas / Gabriel Rodas Oliver

En la explanada de la rotonda adjunta al restaurante Canet han aparecido algunos vehículos con las lunas rotas, coches de los que se han sustraído algunos objetos. Los vecinos también han visto forzados sus buzones, con decenas de cartas volando al viento.

A mediados de 2025 los residentes de la zona ya dieron la voz de alarma después de que se produjeran algunos robos en propiedades y fincas de la periferia.