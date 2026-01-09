Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Soterramiento Vía de CinturaGripe en MallorcaPintadas en RaixaConciertos revetla Sant SebastiàSant Antoni ManacorEntrevista Jan Virgili
instagramlinkedin

Indignación entre los vecinos de s'Esgleieta tras una nueva oleada de robos y actos vandálicos

Varios vehículos estacionados han aparecido con las lunas rotos y se han abierto todos los buzones de los residentes

Los buzones de s'Esgleieta han sido forzados y el material que contenía ha sido sustraído

Los buzones de s'Esgleieta han sido forzados y el material que contenía ha sido sustraído / Gabriel Rodas Oliver

Redacción Sucesos

Palma

Vecinos de s’Esgleieta han sido víctimas de una oleada de robos en vehículos y diversos actos vandálicos producidos en los últimos días. Algunos residentes de este pequeño núcleo de población situado a la altura del kilómetro 10 de la carretera que conduce de Palma a Valldemossa han denunciado los hechos ante el ayuntamiento y la policía local de Esporles, con la esperanza de que se tomen medidas al respecto.

Varios coches estacionados han visto rotas sus lunas

Varios coches estacionados han visto rotas sus lunas / Gabriel Rodas Oliver

En la explanada de la rotonda adjunta al restaurante Canet han aparecido algunos vehículos con las lunas rotas, coches de los que se han sustraído algunos objetos. Los vecinos también han visto forzados sus buzones, con decenas de cartas volando al viento.

A mediados de 2025 los residentes de la zona ya dieron la voz de alarma después de que se produjeran algunos robos en propiedades y fincas de la periferia.

Los robos han sido denunciados en el ayuntamiento y policía de Esporles

Los robos han sido denunciados en el ayuntamiento y policía de Esporles / Gabriel Rodas Oliver

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un funcionario del Consell de Mallorca firma para que los trabajadores del Ayuntamiento de Fornalutx cobren su nómina
  2. Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
  3. Entrevista a Jan Virgili: «Flipé cuando Arrasate me llamó y me dijo: ‘te quiero aquí el sábado’»
  4. El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
  5. Sant Sebastià Palma 2026: consulta aquí todos los conciertos y actividades programadas
  6. Aparecen pintadas contra la gestión de Vox en la finca pública de Raixa
  7. Uno de los menores acusados del homicidio de un alemán en Palma huyó de polizón en un ferry
  8. Jaime Anglada me ha dicho que progresa adecuadamente', confiesa Miguel Ríos antes de su actuación en Palma

La Policía Local de Palma interviene una cuchilla de afeitar y un hacha en dos controles

Detenido por seis robos en establecimientos de Menorca

Detenido por seis robos en establecimientos de Menorca

Extraditan a Alemania a un fugitivo huido a Mallorca buscado por una estafa pornográfica de miles de euros a un millón de usuarios

Extraditan a Alemania a un fugitivo huido a Mallorca buscado por una estafa pornográfica de miles de euros a un millón de usuarios

Indignación entre los vecinos de s'Esgleieta tras una nueva oleada de robos y actos vandálicos

Indignación entre los vecinos de s'Esgleieta tras una nueva oleada de robos y actos vandálicos

Muere un hombre y sus dos perros por inhalación de gas en una casa de campo entre Petra y Ariany

Muere un hombre y sus dos perros por inhalación de gas en una casa de campo entre Petra y Ariany

Orden de busca y captura contra un acusado de un violento atraco a un turista en s'Arenal

Orden de busca y captura contra un acusado de un violento atraco a un turista en s'Arenal

Piden cinco años de cárcel por una agresión sexual a su exnovia de 16 años en Mallorca

Piden cinco años de cárcel por una agresión sexual a su exnovia de 16 años en Mallorca

Rescatan en helicóptero a cinco excursionistas y a su guía en sa Fosca

Rescatan en helicóptero a cinco excursionistas y a su guía en sa Fosca
Tracking Pixel Contents