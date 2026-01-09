Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soterramiento Vía de CinturaGripe en MallorcaPintadas en RaixaConciertos revetla Sant SebastiàSant Antoni ManacorEntrevista Jan Virgili
Extraditan a Alemania a un fugitivo huido a Mallorca buscado por una estafa pornográfica de miles de euros a un millón de usuarios

Los usuarios afectados de la página web pagaban con tarjetas por acceder a contenido exclusivo y no encontraban nada

Una patrulla de la Policía Nacional en Palma.

Una patrulla de la Policía Nacional en Palma. / CNP

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un estafador alemán huido a Mallorca engañó a un millón de usuarios de su página web de contenido pornográfico después de que pagaran con sus tarjetas de crédito por acceder a un contenido exclusivo, que no existía. El fraude se estima en decenas de miles de euros y los afectados se encuentran repartidos por todo el mundo. El fugitivo se había refugiado en la isla, en concreto en Binissalem. Investigadores del Grupo de Delincuencia Internacional de la Unida de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional dieron con su paradero. Tras ponerle a disposición de la Audiencia Nacional por videoconferencia, tras ser conducido a los Jugados de Inca, el juez decretó su extradición a Alemania. El vuelo con el detenido se ha efectuado este jueves.

El estafador alemán había puesto en marcha con un grupo de allegados una exitosa página web de material pornográfico.  El acceso era gratuito, pero la visualización de cierto contenido restringido solo se podía efectuar mediante el pago con tarjeta. En ese preciso instante es cuando se desataba el fraude. Los usuarios comprobaban atónitos, después de haber abonado la cantidad de dinero correspondiente, que no había absolutamente nada de lo prometido de este material premium.

La estafa se perpetró entre los años 2016 y 2021 y el montante de dinero estafado se estima que podría alcanzar decenas de miles de euros a un millón de afectados por todo el mundo. También se cuenta con que una buena parte de las víctimas se haya mostrado a reacia a denunciarlo al tratarse de una página web de contenido pornográfico.

Orden Europea de Detención

A raíz de esta oleada de denuncias contra esta página web, las autoridades alemanas activaron una investigación para esclarecer esta estafa de grandes dimensiones. Como consecuencia de estas pesquisas, los socios del fugitivo fueron imputados por este colosal fraude que habría dejado en torno a un millón de afectados. Al tener constancia de que uno de los cerebros de la trama había desaparecido, activaron una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

Ante las sospechas de que el fugitivo pudiera encontrarse en Mallorca, investigadores del Grupo de Delincuencia Internacional de la UDYCO de la Policía Nacional se encargaron del caso. Fruto de estas pesquisas, el prófugo fue localizado en Binissalem, donde se procedió a su detención en virtud de esta OEDE emitida por las autoridades alemanas. A continuación fue trasladado a los Juzgados de Inca, donde compareció por videoconferencia ante la Audiencia Nacional. El juez decretó su extradición a Alemania, que se ha materializado este jueves.

