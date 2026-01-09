Detienen a cuatro menores por el robo en un centro de acogida de Esporles en Nochevieja

Un grupo de cuatro menores perpetraron un robo en un centro de acogida de Esporles la pasada Nochevieja. Los ladrones, algunos antiguos internos, eran sabedores de que esa noche se encontrarían las instalaciones vacías y saquearon efectos por valor de 2.500 euros. Agentes de la Guardia Civil les han detenido por presuntos delitos de robo con fuerza, estafa y pertenencia a grupo criminal.

Los hechos ocurrieron la pasada Nochevieja en un centro de acogida de menores de Esporles. Los ladrones forzaron una ventana para acceder al interior de las instalaciones. A continuación sustrajeron una caja fuerte con dinero en efectivo, una tarjeta bancaria y aparatos electrónicos de varios internos. El botín ascendía a 2.500 euros.

Tras perpetrar el robo, los ladrones efectuaron 11 compras con la tarjeta bancaria robada. Esta era propiedad de un menor interno en el centro. Todas estas compras la realizaron la misma Nochevieja. Los delincuentes tenían pleno conocimiento de que tanto los usuarios y los educadores no se encontrarían en el interior, al estar cenando fuera. Hallaron el camino expedito y aprovecharon la ocasión para cometer el delito.

Investigación

Los afectados interpusieron la correspondiente denuncia y agentes de la Guardia Civil de Esporles y de Artà abrieron una investigación para esclarecer el robo. Como consecuencia de estas pesquisas, los investigadores del instituto armado averiguaron que los ladrones eran un grupo de cuatro menores, algunos de ellos antiguos internos del centro, y procedieron a su detención.