Detienen a cuatro menores por el robo en un centro de acogida de Esporles en Nochevieja
Los delincuentes, algunos de ellos antiguos internos, sabían que ese día se encontrarían las instalaciones vacías
Un grupo de cuatro menores perpetraron un robo en un centro de acogida de Esporles la pasada Nochevieja. Los ladrones, algunos antiguos internos, eran sabedores de que esa noche se encontrarían las instalaciones vacías y saquearon efectos por valor de 2.500 euros. Agentes de la Guardia Civil les han detenido por presuntos delitos de robo con fuerza, estafa y pertenencia a grupo criminal.
Los hechos ocurrieron la pasada Nochevieja en un centro de acogida de menores de Esporles. Los ladrones forzaron una ventana para acceder al interior de las instalaciones. A continuación sustrajeron una caja fuerte con dinero en efectivo, una tarjeta bancaria y aparatos electrónicos de varios internos. El botín ascendía a 2.500 euros.
Tras perpetrar el robo, los ladrones efectuaron 11 compras con la tarjeta bancaria robada. Esta era propiedad de un menor interno en el centro. Todas estas compras la realizaron la misma Nochevieja. Los delincuentes tenían pleno conocimiento de que tanto los usuarios y los educadores no se encontrarían en el interior, al estar cenando fuera. Hallaron el camino expedito y aprovecharon la ocasión para cometer el delito.
Investigación
Los afectados interpusieron la correspondiente denuncia y agentes de la Guardia Civil de Esporles y de Artà abrieron una investigación para esclarecer el robo. Como consecuencia de estas pesquisas, los investigadores del instituto armado averiguaron que los ladrones eran un grupo de cuatro menores, algunos de ellos antiguos internos del centro, y procedieron a su detención.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Un funcionario del Consell de Mallorca firma para que los trabajadores del Ayuntamiento de Fornalutx cobren su nómina
- Entrevista a Jan Virgili: «Flipé cuando Arrasate me llamó y me dijo: ‘te quiero aquí el sábado’»
- El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
- Sant Sebastià Palma 2026: consulta aquí todos los conciertos y actividades programadas
- Aparecen pintadas contra la gestión de Vox en la finca pública de Raixa
- Uno de los menores acusados del homicidio de un alemán en Palma huyó de polizón en un ferry
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado