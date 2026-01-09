Detenido por seis robos en establecimientos de Menorca
El sospechoso presuntamente entró en dos bares, un restaurante, un hotel, un supermercado y una asociación de pensionistas
Agentes de la Policía Nacional de Ciutadella, en Menorca, han detenido a un hombre español como presunto autor de al menos seis robos con fuerza en distintos estalecimientos, como bares, un restaurante, un hotel o una asociación de pensionistas.
El pasado miércoles por la mañana, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Ciutadella estableció un dispositivo para localizar al presunto autor de los hechos. Ello culminaba una investigación que habían empezado los agentes días atrás.
Los hechos se iniciaron a partir de mediados de diciembre, cuando se perpetraron varios robos con fuerza en la localidad. Estos, que tenían un mismo modus operandi, se producieron en un restaurante, una asociación de pensionistas, dos bares, un supermercado y un hotel. En cada sustracción, el presunto autor se llevaba dinero o efectos que tenían un valor de entre 100 y 2.000 euros.
Tras diversas pesquisas, los agentes pudieron identificar al varón presuntamente responsable de los hechos y planear un dispositivo para detenerlo. Finalmente el sospechoso fue arrestado el pasado miércoles como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza,
La investigación se mantiene abierta y se continua con las gestiones pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos y la recuperación del dinero y efectos sustraídos.
