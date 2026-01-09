Condenada a 17 años de cárcel la mujer que mató a su tía en Sineu y metió el cadáver en una maleta

La mujer que mató a su tía de 91 años en Sineu y metió el cadáver en una maleta ha sido condenada hoy a 17 años de prisión. En una vista celebrada en la Audiencia Provincial, la acusada, Antonia Salamanca, ha reconocido que acabó con la vida de la anciana a golpes y cuchilladas y se ha declarado autora de un delito de homicidio agravado. Su confesión es fruto del acuerdo de conformidad al que ha llegado con la Fiscalía, un pacto que ha hecho innecesario formar un jurado popular para enjuiciar el caso.

La mujer había acogido en su casa a su tía, que presentaba un deterioro cognitivo progresivo con fallos de memoria y dificultades para caminar y alimentarse. El 14 de abril del 2024, Antonia Salamanca la emprendió a golpes de forma indiscriminada contra la anciana, se sentó encima de ella haciendo presión con las rodillas, le clavó un cuchillo de cocina en el tórax y le causó la muerte.

Simuló un accidente

Tras el crimen, trató de simular una muerte accidental e ideó un plan para engañar a los servicios médicos y a la Policía. Fregó el suelo, limpió la sangre de los muebles de la casa y metió el cadáver en una maleta de grandes dimensiones para llevarlo en su coche hasta su domicilio de Palma. Una vez allí, llamó a un centro de salud y a Emergencias explicando que su tía había muerto y pidiendo un certificado de defunción.

No lo consiguió y cuando los equipos de emergencias y la Policía Nacional acudieron a la vivienda y hallaron el cadáver de la anciana, la mujer fue detenida por el crimen. Desde entonces permanece en prisión.

El magistrado presidente del Tribunal del Jurado, ante la confesión de la acusada y el acuerdo de conformidad, ha dictado sentencia en el acto, imponiéndole una pena de 17 años de prisión.