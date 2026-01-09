Tribunales
Condenada a 17 años de cárcel la mujer que mató a su tía en Sineu y metió el cadáver en una maleta
Antonia Salamanca ha comparecido hoy en la Audiencia Provincial para ratificar el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía
Ha reconocido que mató a golpes y puñaladas a la víctima, de 91 años, y se ha declarado autora de un delito de homicidio agravado
La mujer que mató a su tía de 91 años en Sineu y metió el cadáver en una maleta ha sido condenada hoy a 17 años de prisión. En una vista celebrada en la Audiencia Provincial, la acusada, Antonia Salamanca, ha reconocido que acabó con la vida de la anciana a golpes y cuchilladas y se ha declarado autora de un delito de homicidio agravado. Su confesión es fruto del acuerdo de conformidad al que ha llegado con la Fiscalía, un pacto que ha hecho innecesario formar un jurado popular para enjuiciar el caso.
La mujer había acogido en su casa a su tía, que presentaba un deterioro cognitivo progresivo con fallos de memoria y dificultades para caminar y alimentarse. El 14 de abril del 2024, Antonia Salamanca la emprendió a golpes de forma indiscriminada contra la anciana, se sentó encima de ella haciendo presión con las rodillas, le clavó un cuchillo de cocina en el tórax y le causó la muerte.
Simuló un accidente
Tras el crimen, trató de simular una muerte accidental e ideó un plan para engañar a los servicios médicos y a la Policía. Fregó el suelo, limpió la sangre de los muebles de la casa y metió el cadáver en una maleta de grandes dimensiones para llevarlo en su coche hasta su domicilio de Palma. Una vez allí, llamó a un centro de salud y a Emergencias explicando que su tía había muerto y pidiendo un certificado de defunción.
No lo consiguió y cuando los equipos de emergencias y la Policía Nacional acudieron a la vivienda y hallaron el cadáver de la anciana, la mujer fue detenida por el crimen. Desde entonces permanece en prisión.
El magistrado presidente del Tribunal del Jurado, ante la confesión de la acusada y el acuerdo de conformidad, ha dictado sentencia en el acto, imponiéndole una pena de 17 años de prisión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un funcionario del Consell de Mallorca firma para que los trabajadores del Ayuntamiento de Fornalutx cobren su nómina
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Entrevista a Jan Virgili: «Flipé cuando Arrasate me llamó y me dijo: ‘te quiero aquí el sábado’»
- El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
- Sant Sebastià Palma 2026: consulta aquí todos los conciertos y actividades programadas
- Aparecen pintadas contra la gestión de Vox en la finca pública de Raixa
- Uno de los menores acusados del homicidio de un alemán en Palma huyó de polizón en un ferry
- Jaime Anglada me ha dicho que progresa adecuadamente', confiesa Miguel Ríos antes de su actuación en Palma