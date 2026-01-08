Rescatan en helicóptero a cinco excursionistas y a su guía en sa Fosca

Cinco excursionistas, de nacionalidad extranjera, y su guía se han salido del trazado después de adentrarse en sa Fosca del Torrent de Pareis. Bombers de Mallorca han movilizado el helicóptero La Milana para acudir al rescate. Una de las víctimas ha tenido que ser trasladada a Son Espases después de sufrir una fractura de tobillo.

La alerta del incidente en el Torrent de Pareis la ha recibido el 112 a través del SAR de Palma. La radiobaliza de emergencia personal de uno de los excursionistas había sido activada. El dispositivo señalaba con precisión las coordenadas de localización del lugar donde se encontraban los excursionistas.

Bombers de Mallorca han movilizado el helicóptero La Milana para acudir al rescate de los excursionistas y de su guía. Las fuertes rachas de viento que se registraban en ese momento en el Torrent de Pareis han complicado sobremanera las tareas de salvamento. No obstante los cinco excursionistas y el guía han logrado ser izados con la grúa al interior de la aeronave.

Trasladado a Son Espases

Una de las víctimas había sufrido la fractura de un tobillo. Por este motivo, tras coordinarse con las asistencias del Ib-salut, el afectado ha sido trasladado a Son Espases a bordo del helicóptero.