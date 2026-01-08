Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gripe en MallorcaEntrevista Jan VirgiliHomicidio Alemán en MallorcaPrograma Sant SebastiàBaliza V16
instagramlinkedin

Un niño mallorquín de cuatro años muere en un accidente de tráfico en Barcelona

Sus padres y su hermano, de cinco años, fueron hospitalizados en estado grave tras una colisión frontal

Agentes de tráfico de los Mossos d'Esquadra.

Agentes de tráfico de los Mossos d'Esquadra. / Mossos d'Esquadra

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un niño mallorquín de cuatro años ha fallecido en un hospital de Barcelona donde estaba ingresado por las lesiones que sufrió en un accidente de tráfico el pasado día 29 de diciembre, cuando el coche en el que viajaba con su familia colisionó frontalmente con otro turismo, a la altura de la localidad catalana de Cercs. Tanto los padres como el hermano del pequeño, de cinco años, y el ocupante del otro coche, sufrieron heridas graves y permanecen ingresados en diversos hospitales.

Según informa un portavoz de los Mossos d'Esquadra, el accidente ocurrió el pasado 29 de diciembre, poco después de las nueve de la noche, en la carretera C-16 a la altura de la localidad de Cercs, en la provincia de Barcelona. Un coche en el que viajaba una familia mallorquina compuesta por una pareja y sus dos hijos, de cuatro y cinco años, colisionó frontalmente contra otro vehículo en el que iba un único ocupante.

El impacto fue violentísimo y los cinco afectados resultaron gravemente heridos. Todos fueron trasladados a diferentes hospitales de la provincia de Barcelona. El niño más pequeño, de cuatro años, falleció posteriormente en el centro hospitalario en el que estaba ingresado. Sus padres y su hermano, así como el ocupante del otro turissmo, permanecen hospitalizados.

Los Mossos d'Esquadra se encargaron de confeccionar el atestado del accidente para tratar de determinar sus causas.

TEMAS

  1. El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
  2. La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
  3. El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
  4. Mallorca rebasa las mil demoliciones por infracciones urbanísticas en suelo rústico en ocho años
  5. Jaime Anglada me ha dicho que progresa adecuadamente', confiesa Miguel Ríos antes de su actuación en Palma
  6. El TSJB confirma la orden de demolición de una piscina y un solárium ilegales en una finca en Llucmajor
  7. Las fiestas de Sant Sebastià arrancarán con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados
  8. Entrevista a Jan Virgili: «Flipé cuando Arrasate me llamó y me dijo: ‘te quiero aquí el sábado’»

Un niño mallorquín de cuatro años muere en un accidente de tráfico en Barcelona

Un niño mallorquín de cuatro años muere en un accidente de tráfico en Barcelona

Un conductor que cuadruplicó la tasa de alcoholemia provoca un choque múltiple y se da a la fuga en Palma

Un conductor que cuadruplicó la tasa de alcoholemia provoca un choque múltiple y se da a la fuga en Palma

Arrestados en Palma por amenazas con un cuchillo para recuperar una cadena de oro

Arrestados en Palma por amenazas con un cuchillo para recuperar una cadena de oro

Detenido por robar un coche que habían dejado aparcado en el aeropuerto de Palma

Detenido por robar un coche que habían dejado aparcado en el aeropuerto de Palma

Cinco heridos, entre ellos dos menores, en una colisión múltiple en la autopista de Andratx

Cinco heridos, entre ellos dos menores, en una colisión múltiple en la autopista de Andratx

Uno de los menores acusados del homicidio de un alemán en Palma huyó de polizón en un ferry

Trasladan al hospital Vall d'Hebron de Barcelona al anciano que se quemó en Inca

Trasladan al hospital Vall d'Hebron de Barcelona al anciano que se quemó en Inca

Detienen a un conductor alemán sin carné tras estrellarse contra un bolardo de la Comisaría de Policía Nacional de Manacor

Detienen a un conductor alemán sin carné tras estrellarse contra un bolardo de la Comisaría de Policía Nacional de Manacor
Tracking Pixel Contents