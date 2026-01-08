Un niño mallorquín de cuatro años muere en un accidente de tráfico en Barcelona

Un niño mallorquín de cuatro años ha fallecido en un hospital de Barcelona donde estaba ingresado por las lesiones que sufrió en un accidente de tráfico el pasado día 29 de diciembre, cuando el coche en el que viajaba con su familia colisionó frontalmente con otro turismo, a la altura de la localidad catalana de Cercs. Tanto los padres como el hermano del pequeño, de cinco años, y el ocupante del otro coche, sufrieron heridas graves y permanecen ingresados en diversos hospitales.

Según informa un portavoz de los Mossos d'Esquadra, el accidente ocurrió el pasado 29 de diciembre, poco después de las nueve de la noche, en la carretera C-16 a la altura de la localidad de Cercs, en la provincia de Barcelona. Un coche en el que viajaba una familia mallorquina compuesta por una pareja y sus dos hijos, de cuatro y cinco años, colisionó frontalmente contra otro vehículo en el que iba un único ocupante.

El impacto fue violentísimo y los cinco afectados resultaron gravemente heridos. Todos fueron trasladados a diferentes hospitales de la provincia de Barcelona. El niño más pequeño, de cuatro años, falleció posteriormente en el centro hospitalario en el que estaba ingresado. Sus padres y su hermano, así como el ocupante del otro turissmo, permanecen hospitalizados.

Los Mossos d'Esquadra se encargaron de confeccionar el atestado del accidente para tratar de determinar sus causas.