Uno de los menores acusados del homicidio de un alemán en Palma huyó de polizón en un ferry

Uno de los dos jóvenes que presuntamente propinaron una paliza a Ronald B., el ciudadano alemán de 59 años fallecido en Son Espases la semana pasada tras pasar más de un año en coma, trató de escapar de la Policía Nacional viajando de polizón en un ferry de Palma a Valencia unos días después de la agresión. No le sirvió de mucho. El chico fue detenido en Cáceres unas semanas más tarde. Ese mismo día la Policía arrestó en Palma a su presunto cómplice. Los dos fueron acusados inicialmente de intento de homicidio y robo con violencia, aunque el fallecimiento de la víctima alterará los cargos, que pasaran a ser de homicidio. Los dos eran menores cuando ocurrieron los hechos. Tras pasar seis meses encerrados en un centro, el máximo que permite la ley antes de ser juzgados, ambos se encuentran en la actualidad en libertad vigilada.

La agresión ocurrió sobre las tres de la madrugada del 30 de noviembre de 2024 en la calle Manacor de Palma, a la altura del Parque Wifi. Ronald B., entonces de 58 años, había salido a cenar con unos amigos y volvía a su casa caminando. Según la investigación de la Policía Nacional, uno de los jóvenes de diecisiete años presuntamente le propinó un puñetazo sin previo aviso cuando pasaba a su lado, sin que la víctima tuviera oportunidad de defenderse. El alemán cayó al suelo y quedó inconsciente al golpearse en la nuca con el bordillo. Los dos chicos le habrían dado patadas y puñetazos cuando ya estaba inerte. Luego le quitaron la cartera y el móvil y escaparon.

Abandonado inconsciente

La víctima quedó tendida en el suelo, sin recibir ninguna asistencia hasta que otras personas le encontraron y alertaron al 061. Estos testigos no sabían si había sido agredido o había sufrido una caída accidental. Una ambulancia le trasladó al hospital de Son Espases, donde ingresó en estado muy grave. En el hospital de Palma confirmaron que sufría graves lesiones cerebrales. La víctima ha permanecido en coma más de un año, pero su estado fue empeorando y finalmente falleció el pasado 3 de enero.

Uno de los jóvenes sospechosos, tras ser detenido en diciembre de 2024. / CNP

Mientras tanto, la Policía Nacional llevó a cabo una investigación por lo que inicialmente se trataba de un intento de homicidio y un robo con violencia. Los agentes localizaron a testigos de la agresión, revisaron las cámaras de los alrededores de la zona y lograron identificar a los dos sospechosos, dos adolescentes de diecisiete años. La agresión habría sido totalmente gratuita. Uno de los sospechosos supuestamente llegó a preguntar a las personas que estaban con él: ¿Alguna vez habéis visto un KO? Acto seguido, habría golpeado al hombre que pasaba a su lado.

Las gestiones policiales llevaron a sospechar que uno de los agresores se marchó precipitadamente de la isla pocos días después de la agresión. Los agentes confirmaron que sus abuelos, que viven en Cáceres, habían viajado a Mallorca con una furgoneta, que embarcaron en el ferry desde Valencia el 7 de diciembre, y regresaron por la misma ruta una semana después. Las sospechas apuntan a que habrían realizado el viaje ex profeso para llevar al joven escondido en el interior del vehículo como polizón en el barco, y eludir así la vigilancia policial.

La Policía Nacional de Cáceres, a petición de sus compañeros de Palma, realizó varias vigilancias en los alrededores de la casa familiar y el 27 de diciembre de 2024 localizó y arrestó al joven sospechoso. Ese mismo día era detenido su presunto cómplice en Palma. Los dos ingresaron en un centro de menores, donde pasaron seis meses, el máximo legal antes de ser juzgados. Ahora, con el fallecimiento de la víctima, los cargos pasarán a ser de homicidio, como anunció la abogada María Barbancho, que ostenta la acusación particular en representación de la familia de Ronald B.